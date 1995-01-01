Бекхэм: «Трудно представить Месси и Роналду в других клубах, но я жду их в моем «Интере»

да мы это уже год назад слышали) очень сильно в этом сомневаюсь
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», а теперь владелец «Интера» из Майами Дэвид Бекхэм заявил, что хочет видеть в составе своей команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Кого бы я приобрел первым делом в «Интер»? Конечно, хотелось бы подписать Криштиану и Лео, но если оценивать их форму, то я не вижу причин, почему они должны заканчивать свои европейский карьеры. Они играют на таком высоком уровне, что сейчас трудно представить, что они покинут «Ювентус» и «Барселону». Но мы посмотрим. Ты никогда не знаешь, что может случиться в футболе», – сказал Бекхэм.
- «Интер» стартует в МЛС в 2020 году.
- Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
- Договор Роналду с «Ювентусом» действует на год дольше, до лета 2022-го.