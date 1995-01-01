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    Бекхэм: «Трудно представить Месси и Роналду в других клубах, но я жду их в моем «Интере»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», а теперь владелец «Интера» из Майами Дэвид Бекхэм заявил, что хочет видеть в составе своей команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Кого бы я приобрел первым делом в «Интер»? Конечно, хотелось бы подписать Криштиану и Лео, но если оценивать их форму, то я не вижу причин, почему они должны заканчивать свои европейский карьеры. Они играют на таком высоком уровне, что сейчас трудно представить, что они покинут «Ювентус» и «Барселону». Но мы посмотрим. Ты никогда не знаешь, что может случиться в футболе», – сказал Бекхэм.

    • «Интер» стартует в МЛС в 2020 году.
    • Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
    • Договор Роналду с «Ювентусом» действует на год дольше, до лета 2022-го.

    Источник: Fox Sports

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5774

      Cules2013 2 часа назад

      да мы это уже год назад слышали) очень сильно в этом сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +60625

      zigbert 3 часа назад

      Это было бы круто.

      1
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      Рейтинг: +11751

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Месси действительно трудно представить в другом клубе, кроме Барсы. А вот Роналду уже не раз доказал, что способен поднять любой клуб.

      1
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      Рейтинг: +1734

      кошмарик 6 часов назад

      spice girls надо брать... финансовый успех гарантирован... да и тогда можно вообще не играть..

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