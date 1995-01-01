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    Григорян – о канале «Зенита» Z+: «Шнуров и Лебедев все испортили»

    Бывший тренер «СКА-Хабаровск» и действующий женского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал свое участие в клубном канале «Зенита» – Z+.

    – Меня возмутила часть Шнура и Лебедева. Это ведь дерби, большое количество просмотров. Трансляцию Z+ видели, в том числе, и дети. Давайте подумаем, какое отношение эта пошлятина имеет к матчу. Никакого! Мне кажется, что это полнейший провал. Не понимаю, чего хотели достигнуть организаторы.

    – Получается, вам не рассказали, что будет помимо вашего аналитического блока?

    – Я потом спрашивал, как можно было допустить этих двух «кадров» до передачи. Насколько понимаю, никто не ожидал, что они себя так поведут. Но, с другой стороны, человек, который делал все это, должен осознавать, с кем имеет дело.

    Можно ли такое поведение Шнура считать нестандартным? Нет. Я понимаю, что программа развлекательного формата. Но разве их поведение подходит под статус развлечения? Нет. Мне кажется, это беспредел.

    Что касается Командной, то, мне кажется, она сама не ожидала, что такое получится. Я же с ней выходил в эфир после выступления этих двух чудесных господ. И ощущалось, что она полностью потеряла равновесия.

    – Эфир нанес удар по имиджу «Зенита»?

    – Я так не считаю. Но лично у меня остался очень неприятный осадок. Да, эта конкретная передача получилась провальной, но напрашивается что-то новое. Пусть первый блин комом, но сам замысел правильный. Необходимо делать что-то серьезное, чтобы привлечь болельщиков. Но – делать это профессионально.
    Если подразумевается развлекательный контент, то надо понимать, что такое развлечение, а что такое пошлость. Все должно быть цивилизованно. Я не в том возрасте, чтобы просто так участвовать в скандальных программах. Мне интересны не они, а тактика, – сказал Григорян.

    Мы посмотрели новый канал «Зенита». Там матерились и сравнивали города с половыми органами

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12771

      portero 14 минут назад

      я смотрел по другому каналу( так что не услышал перлов) , создали решили что публике на их канале нужны крепкие словечки.

      0
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      Рейтинг: +60625

      zigbert 3 часа назад

      Что поделаешь если для того же Шнура это не является чем то похабным. Это вошло у него в привычку.

      2
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      Рейтинг: +12771

      portero > zigbert 21 минуту назад

      он может себя вести по другому, определяют часто тот кто заказывает музыку, а он за деньги клоуном поиграет

      0
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      Рейтинг: +9097

      Garrincha58 3 часа назад

      что Шнурова везде стало оченно много

      1
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      Рейтинг: +12771

      portero > Garrincha58 19 минут назад

      я его не вижу, в рекламах на футболе другие мелькают

      0
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      Рейтинг: +11751

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Снимаю шляпу перед Александром за откровенность и прямоту, за то, что не зассал высказать великому Питеру мнение по поводу их модной пошлятины. Если мы будем разлагать наше стрёмное поколение ещё и через футбол, то тогда всё, туши свет! ***

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      Рейтинг: +12771

      portero > DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      у нас по центральным каналам сплошная пошлятина(вроде из москвы), а они то перед малой аудиторией вещали

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      Рейтинг: +1479

      baden69 6 часов назад

      Григорян правильно сказал, что сама идея создания клубного канала правильная и интересная, но подача была просто отвратительной! Можно все сделать несколько иначе, можно ставить блок аналитики, баттла в котором поучаствуют бывшие футболисты данных клубов, блок юмора, но делать все это без мата, без пошлости, без оскорблений, как городов, так и игроков и клубов. Тогда будет действительно привлечена огромная аудитория, люди будут благодарны за шоу и бесплатный просмотр матчей с действительно интересной подачей материала. Именно это и будет дополнительно привлекать и болельщиков к просмотру, и детей к занятиям футболом.

      2
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      Рейтинг: +9857

      bset 6 часов назад

      Да, материться каждый из нас может. Но надо различать, где делать это, а где лучше не стоит.

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      Рейтинг: +12771

      portero > bset 13 минут назад

      я думаю их пригласили именно для такого поведения

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      Рейтинг: +2549

      Агасфер 7 часов назад

      А миллерятам и шнуроведам нравится! Они десятками тысяч не зря стремятся на камлания-матершинника-миллионера.Ну тупые вы,не цените питерскую утончённую культуру и его знамя!

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