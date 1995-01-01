Григорян – о канале «Зенита» Z+: «Шнуров и Лебедев все испортили»

Бывший тренер «СКА-Хабаровск» и действующий женского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал свое участие в клубном канале «Зенита» – Z+.

– Меня возмутила часть Шнура и Лебедева. Это ведь дерби, большое количество просмотров. Трансляцию Z+ видели, в том числе, и дети. Давайте подумаем, какое отношение эта пошлятина имеет к матчу. Никакого! Мне кажется, что это полнейший провал. Не понимаю, чего хотели достигнуть организаторы.

– Получается, вам не рассказали, что будет помимо вашего аналитического блока?

– Я потом спрашивал, как можно было допустить этих двух «кадров» до передачи. Насколько понимаю, никто не ожидал, что они себя так поведут. Но, с другой стороны, человек, который делал все это, должен осознавать, с кем имеет дело.

Можно ли такое поведение Шнура считать нестандартным? Нет. Я понимаю, что программа развлекательного формата. Но разве их поведение подходит под статус развлечения? Нет. Мне кажется, это беспредел.

Что касается Командной, то, мне кажется, она сама не ожидала, что такое получится. Я же с ней выходил в эфир после выступления этих двух чудесных господ. И ощущалось, что она полностью потеряла равновесия.

– Эфир нанес удар по имиджу «Зенита»?

– Я так не считаю. Но лично у меня остался очень неприятный осадок. Да, эта конкретная передача получилась провальной, но напрашивается что-то новое. Пусть первый блин комом, но сам замысел правильный. Необходимо делать что-то серьезное, чтобы привлечь болельщиков. Но – делать это профессионально.

Если подразумевается развлекательный контент, то надо понимать, что такое развлечение, а что такое пошлость. Все должно быть цивилизованно. Я не в том возрасте, чтобы просто так участвовать в скандальных программах. Мне интересны не они, а тактика, – сказал Григорян.

Мы посмотрели новый канал «Зенита». Там матерились и сравнивали города с половыми органами