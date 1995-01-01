Касильяс: «Продлю контракт с «Порту». Могу остаться здесь до конца карьеры»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в интервью Movistar+ рассказал о планах на будущее.
«С момента моего приезда в Португалию, президент «Порту» Пинту Да Коста очень хорошо ко мне относился. На этой неделе собираюсь продлить контракт с клубом и остаться в нем до 40 лет.
Сейчас мне 37, поэтому я могу вполне могу завершить здесь карьеру», – сказал испанец.
Касильяс проводит четвертый сезон в португальском клубе. В августе 2015 года он перешел из «Реала» на правах свободного агента.
- За 16 лет в «Реале» воспитанник мадридцев выиграл 18 трофеев, включая 3 Лиги чемпионов и 5 чемпионских титулов Испании.
- За 16 лет в сборной Испании он принял участие в 11-ти крупных турнирах – в том числе победные Евро-2008 и -12, ЧМ-2010.