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    Касильяс: «Продлю контракт с «Порту». Могу остаться здесь до конца карьеры»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс в интервью Movistar+ рассказал о планах на будущее.

    «С момента моего приезда в Португалию, президент «Порту» Пинту Да Коста очень хорошо ко мне относился. На этой неделе собираюсь продлить контракт с клубом и остаться в нем до 40 лет.

    Сейчас мне 37, поэтому я могу вполне могу завершить здесь карьеру», – сказал испанец.

    Касильяс проводит четвертый сезон в португальском клубе. В августе 2015 года он перешел из «Реала» на правах свободного агента.

    • За 16 лет в «Реале» воспитанник мадридцев выиграл 18 трофеев, включая 3 Лиги чемпионов и 5 чемпионских титулов Испании.
    • За 16 лет в сборной Испании он принял участие в 11-ти крупных турнирах – в том числе победные Евро-2008 и -12, ЧМ-2010.

    Источник: Football España

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