Касильяс: «Продлю контракт с «Порту». Могу остаться здесь до конца карьеры»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в интервью Movistar+ рассказал о планах на будущее.

«С момента моего приезда в Португалию, президент «Порту» Пинту Да Коста очень хорошо ко мне относился. На этой неделе собираюсь продлить контракт с клубом и остаться в нем до 40 лет.

Сейчас мне 37, поэтому я могу вполне могу завершить здесь карьеру», – сказал испанец.

Касильяс проводит четвертый сезон в португальском клубе. В августе 2015 года он перешел из «Реала» на правах свободного агента.