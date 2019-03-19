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    Адвокат Кокорина: «Нет ничего приятного в дне рождении в СИЗО. Его поздравили сокамерники, администрация и жена»

    Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о его 28-летии.

    Игрок провел день рождения в СИЗО «Бутырка», куда был помещен после ареста в октябре.

    «Получилось сегодня пообщаться с Сашей — мы посидели, чайку попили. Настроение у него нехорошее. Все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет. Поздравляли его и сокамерники, и администрация, и жена утром на свидании», – сказал Ромашов.

    • По статьям «Побои» и «Хулиганство» также проходят полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля.
    • По словам адвоката Ромашова, после процедуры электрофореза в СИЗО у Кокорина онемела нога.
    • 18 марта адвокат сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +837

      ухоженный крокодил 17 минут назад

      Есть комнаты свиданки, жена бы поздравила, если бы ноги раздвинула.

      0
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      Рейтинг: +1407

      BlackMurder 4 часа назад

      Некоторые сокарменики по два раза)

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