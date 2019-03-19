Адвокат Кокорина: «Нет ничего приятного в дне рождении в СИЗО. Его поздравили сокамерники, администрация и жена»

Есть комнаты свиданки, жена бы поздравила, если бы ноги раздвинула.
Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о его 28-летии.
Игрок провел день рождения в СИЗО «Бутырка», куда был помещен после ареста в октябре.
«Получилось сегодня пообщаться с Сашей — мы посидели, чайку попили. Настроение у него нехорошее. Все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет. Поздравляли его и сокамерники, и администрация, и жена утром на свидании», – сказал Ромашов.
- По статьям «Побои» и «Хулиганство» также проходят полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля.
- По словам адвоката Ромашова, после процедуры электрофореза в СИЗО у Кокорина онемела нога.
- 18 марта адвокат сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».