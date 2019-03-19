Адвокат Кокорина: «Нет ничего приятного в дне рождении в СИЗО. Его поздравили сокамерники, администрация и жена»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о его 28-летии.

Игрок провел день рождения в СИЗО «Бутырка», куда был помещен после ареста в октябре.

«Получилось сегодня пообщаться с Сашей — мы посидели, чайку попили. Настроение у него нехорошее. Все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет. Поздравляли его и сокамерники, и администрация, и жена утром на свидании», – сказал Ромашов.