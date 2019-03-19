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    Алвес продлит контракт с «ПСЖ». Он хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес договорился с клубом о продлении контракта, сообщает журналист ESPN Джонатан Джонсон.

    По информации Джонсона, 35-летний бразилец продлит соглашение до 2020 года с опцией продления еще на год. Считается, что главная мотивация для футболиста – Лига чемпионов, текущий розыгрш которой команда Томаса Тухеля завершила на стадии 1/8 финала.

    • Алвес перешел в «ПСЖ» в июле 2017 года после сезона в «Ювентусе».
    • С 2008 по 2016 год выступал за «Барселону», с которой выиграл 23 трофея.
    • Всего в клубной карьере бразилец выиграл 38 кубков.

    Источник: Твиттер журналиста ESPN

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    19.03.2019 23:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1189

      EcioAuditore 28 минут назад

      Лет через 100-200 выиграют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5766

      Cules2013 3 часа назад

      ну да, аж 10 раз выигает

      0
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