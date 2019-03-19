Алвес продлит контракт с «ПСЖ». Он хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов

Лет через 100-200 выиграют
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес договорился с клубом о продлении контракта, сообщает журналист ESPN Джонатан Джонсон.
По информации Джонсона, 35-летний бразилец продлит соглашение до 2020 года с опцией продления еще на год. Считается, что главная мотивация для футболиста – Лига чемпионов, текущий розыгрш которой команда Томаса Тухеля завершила на стадии 1/8 финала.
- Алвес перешел в «ПСЖ» в июле 2017 года после сезона в «Ювентусе».
- С 2008 по 2016 год выступал за «Барселону», с которой выиграл 23 трофея.
- Всего в клубной карьере бразилец выиграл 38 кубков.