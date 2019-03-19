Алвес продлит контракт с «ПСЖ». Он хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес договорился с клубом о продлении контракта, сообщает журналист ESPN Джонатан Джонсон.

По информации Джонсона, 35-летний бразилец продлит соглашение до 2020 года с опцией продления еще на год. Считается, что главная мотивация для футболиста – Лига чемпионов, текущий розыгрш которой команда Томаса Тухеля завершила на стадии 1/8 финала.