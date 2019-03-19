Кокорин сможет заказать торт на 28-летие. Брат не поздравит его в СИЗО

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как Александр Кокорин сможет отпраздновать 28-летние в СИЗО «Бутырка».

«В интернет-магазине Александр или его родственники могли и торт заказать. Среди комплексных обедов СИЗО должны быть и торты. Сейчас в наличии следующий ассортимент: Вафельный торт, Моцарт, Птичье Молоко, Миллионер, Бельгийский Шоколад.

Также Александр может сформировать себе не просто обычный обед, а заказать пиццу. Выбор у них огромный: мясная, Маргарита, также всякие осетинские пироги. Александр может даже заказать себе запеченную утку или форель — 1800 рублей, гамбургеры по 200 рублей за штуку… Можно день рождения отметить как надо.

Брат не сможет поздравить Сашу лично, есть четкие указания в законе о том, что пересекаться им запрещено, потому что они проходят фигурантами по одному и тому же делу. Все это можно подвергать сомнению и критике, потому что, находясь в том же аквариуме в суде, они могут 100 раз переговориться, какую-то единую позицию найти. Так что чрезмерная изоляция, наверное, даже лишняя: их выводят к адвокатам так, чтобы они друг друга не видели, на прогулках они тоже не пересекаются», — рассказала Меркачева.