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    Кокорин сможет заказать торт на 28-летие. Брат не поздравит его в СИЗО

    Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как Александр Кокорин сможет отпраздновать 28-летние в СИЗО «Бутырка».

    «В интернет-магазине Александр или его родственники могли и торт заказать. Среди комплексных обедов СИЗО должны быть и торты. Сейчас в наличии следующий ассортимент: Вафельный торт, Моцарт, Птичье Молоко, Миллионер, Бельгийский Шоколад.

    Также Александр может сформировать себе не просто обычный обед, а заказать пиццу. Выбор у них огромный: мясная, Маргарита, также всякие осетинские пироги. Александр может даже заказать себе запеченную утку или форель — 1800 рублей, гамбургеры по 200 рублей за штуку… Можно день рождения отметить как надо.

    Брат не сможет поздравить Сашу лично, есть четкие указания в законе о том, что пересекаться им запрещено, потому что они проходят фигурантами по одному и тому же делу. Все это можно подвергать сомнению и критике, потому что, находясь в том же аквариуме в суде, они могут 100 раз переговориться, какую-то единую позицию найти. Так что чрезмерная изоляция, наверное, даже лишняя: их выводят к адвокатам так, чтобы они друг друга не видели, на прогулках они тоже не пересекаются», — рассказала Меркачева.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля.
    • Младший брат Кокорина и друг Александр Протасовицкий также под арестом.
    • По словам адвоката Андрея Ромашова, после процедуры электрофореза в СИЗО у Кокорина онемела нога.
    • 18-го марта Ромашов сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».

    Источник: Sport24

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