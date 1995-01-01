«Бавария» предложила 80 млн евро за полузащитника «Лилля» Пепе

Игрок хотя и молодой но забивать уже умеет.
«Бавария» сделал предложение «Лиллю» по продаже полузащитника Николя Пепе, сообщает beIN Sports.
По данным источника, мюнхенцы предложили за 23-летнего ивуарийца 80 миллионов евро. Клуб также рассчитывает на помощь технического спонсора Adidas в продвижении переговоров.
Предварительный контракт может быть заключен уже в ближайшее время. Считается, что трансфер состоится в период летнего окна.
- Известно об интересе к Пепе со стороны «МЮ», «Барселоны» и «Арсенала».
- Футболист перешел в «Лилль» в июле 2017 года из «Анжера» за 10 миллионов евро.
- В 32 играх текущего сезона забил 18 голов и отдал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.