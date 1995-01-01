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    «Бавария» предложила 80 млн евро за полузащитника «Лилля» Пепе

    «Бавария» сделал предложение «Лиллю» по продаже полузащитника Николя Пепе, сообщает beIN Sports.

    По данным источника, мюнхенцы предложили за 23-летнего ивуарийца 80 миллионов евро. Клуб также рассчитывает на помощь технического спонсора Adidas в продвижении переговоров.

    Предварительный контракт может быть заключен уже в ближайшее время. Считается, что трансфер состоится в период летнего окна.

    • Известно об интересе к Пепе со стороны «МЮ», «Барселоны» и «Арсенала».
    • Футболист перешел в «Лилль» в июле 2017 года из «Анжера» за 10 миллионов евро.
    • В 32 играх текущего сезона забил 18 голов и отдал 11 ассистов.
    • Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    Источник: beIN Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 1 час назад

      Игрок хотя и молодой но забивать уже умеет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 2 часа назад

      Пепе очень хорош, всё при нём. Но в Лилле нет давления, как будет это на него влиять в Мюнхене - надо посмотреть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +62678

      Рубик Докоян 2 часа назад

      За год здорово прибавил в игре Пепе и не зря им заинтересовались несколько топ-клубов, предлагая высокую цену.

      2
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