«Бавария» предложила 80 млн евро за полузащитника «Лилля» Пепе

«Бавария» сделал предложение «Лиллю» по продаже полузащитника Николя Пепе, сообщает beIN Sports.

По данным источника, мюнхенцы предложили за 23-летнего ивуарийца 80 миллионов евро. Клуб также рассчитывает на помощь технического спонсора Adidas в продвижении переговоров.

Предварительный контракт может быть заключен уже в ближайшее время. Считается, что трансфер состоится в период летнего окна.