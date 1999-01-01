Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Оспина поблагодарил болельщиков за поддержку. Он избежал серьезной травмы головы

    Вратарь «Наполи» Давид Оспина обратился к болельщикам после выхода из больницы.

    Колумбиец провел день в клинике Неаполя после удара по голове в матче с «Удинезе» (4:2; 18-й тур Серии А). (ФОТО)

    «От всего сердца благодарю за молитвы и мысли обо мне! Я в порядке, восстанавливаюсь в кругу семьи.

    Надеюсь вернуться как можно скорее и быть в наилучшей форме», – подписал футболист фотографию в твиттере с бинтом на голове.

    • Права на 30-летнего игрока принадлежат «Арсеналу».
    • В августе он перешел в команду Карло Анчелотти на правах сезонной аренды.
    • Провел 21 матч в текущем клубном сезоне.

    Источник: Твиттер Давида Оспины

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru