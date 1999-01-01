Оспина поблагодарил болельщиков за поддержку. Он избежал серьезной травмы головы

Вратарь «Наполи» Давид Оспина обратился к болельщикам после выхода из больницы.

Колумбиец провел день в клинике Неаполя после удара по голове в матче с «Удинезе» (4:2; 18-й тур Серии А). (ФОТО)

«От всего сердца благодарю за молитвы и мысли обо мне! Я в порядке, восстанавливаюсь в кругу семьи.

Надеюсь вернуться как можно скорее и быть в наилучшей форме», – подписал футболист фотографию в твиттере с бинтом на голове.