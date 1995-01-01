Азар: «Переход в «Реал»? Сейчас я думаю о том, что «Челси» нужно выйти в ЛЧ на следующий сезон»

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что пока не думает о возможном переходе в «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридцы надеются заполучить бельгийца летом, а сам он хочет перебраться в Испанию.

«Переход в «Реал»? Я не работаю над этим прямо сейчас. Я хочу сверкать с «Челси» в течение нескольких месяцев и попытаться выиграть Лигу Европы. На этой неделе я думаю о сборной Бельгии, а потом вернусь в «Челси». Тогда и посмотрим.

Мы можем выиграть Лигу Европы, и мы должны это сделать. Или финишировать в первой четверке АПЛ, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем году. Этого ждут наши болельщики, сотрудники клуба и футболисты.

Когда я вернусь в «Челси», я буду думать об этом. Я не думаю о том, что может произойти через два, три, четыре, пять месяцев. Я не знаю, посмотрим», – сказал Азар.