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    Азар: «Переход в «Реал»? Сейчас я думаю о том, что «Челси» нужно выйти в ЛЧ на следующий сезон»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что пока не думает о возможном переходе в «Реал».

    Ранее сообщалось, что мадридцы надеются заполучить бельгийца летом, а сам он хочет перебраться в Испанию.

    «Переход в «Реал»? Я не работаю над этим прямо сейчас. Я хочу сверкать с «Челси» в течение нескольких месяцев и попытаться выиграть Лигу Европы. На этой неделе я думаю о сборной Бельгии, а потом вернусь в «Челси». Тогда и посмотрим.

    Мы можем выиграть Лигу Европы, и мы должны это сделать. Или финишировать в первой четверке АПЛ, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем году. Этого ждут наши болельщики, сотрудники клуба и футболисты.

    Когда я вернусь в «Челси», я буду думать об этом. Я не думаю о том, что может произойти через два, три, четыре, пять месяцев. Я не знаю, посмотрим», – сказал Азар.

    • 28-летний футболист выступает за лондонский клуб с 2012 года.
    • Контракт Азара истекает в июле 2020 года.
    • Ранее сообщалось, что «Челси» не собирается продавать полузащитника этми летом.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 3 часа назад

      Для Челси это будет задачей №1. Все неудачи, которые преследовали команду в последнее время, можно будет простить.

      1
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      Рейтинг: +460

      SarJr 3 часа назад

      Думает о выходе в лч. Чёт по слухам и их количеству не похоже)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4517

      KLIM777 4 часа назад

      Борода вам будет, а не ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +144

      jengais 4 часа назад

      Он же вроде говорил, что уже определился

      0
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      Рейтинг: +657

      САНЁК17 4 часа назад

      Вот оно новость,Азар хочет туда,Азар хочет сюда,все сми ****** с у к и

      0
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      Рейтинг: +245

      VVadic 4 часа назад

      Куртуаыча уже купили за год до окончания контракта. Здесь не наступать на одни и те же грабли. Ну на халяву же через год прибежит)))

      0
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      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 > VVadic 2 часа назад

      Через год всё может резко поменяться.

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      Рейтинг: +554

      MU-fanatic 5 часов назад

      ********

      0
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      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 5 часов назад

      Лох п и др

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