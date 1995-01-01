Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    «Челси» хочет удержать Азара этим летом. Через год игрок может уйти бесплатно

    «Челси» намерен удержать в составе полузащитника Эдена Азара после окончания этого сезона.

    По информации СМИ, бельгиец уже согласовал условия личного контракта с «Реалом». Но, как сообщает Express, лондонцы готовы отклонить любое предложение мадридцев по хавбеку, которое поступит в ближайшее трансферное окно.

    Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» истекает в июле 2020 года. Таким образом, если клуб не продаст Азара этим летом, то через год он покинет Лондон бесплатно.

    • «Челси» купил Азара у «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
    • В составе английской команды полузащитник провел 338 матчей, забил 105 голов и сделал 86 результативных передач.
    • Трансферная стоимость футболиста оценивается в 150 миллионов евро.

    Источник: Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      99% он уже в Реале.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5700

      Cules2013 8 часов назад

      А, по-моему, очень зря. Азар и так засиделся в Челси. Челси сейчас не претендует ни на победу в ЛЧ, ни на АПЛ с Азаром в составе. Но уверен, что без него хуже тоже не станет. Особенно, если его насильно заставить отыграть контракт до конца, он может следующий сезон провести бледно. Азар стоит больше 100 млн - за эти деньги Челси может купить 2-3 нормальных игрока под основу. Вот это реальная возможность, а его гипотетическое влияние на результаты команды в следующем сезоне - лишь гипотетическое. А вдруг он серьёзную травму получит, или ещё что? Сейчас самое время продавать. Даже, если в следующем сезоне потеря Азара будет стоить Челси места в ЛЧ - это всё равно в денежном эквиваленте будет убыток не более половины его рыночной стоимости. Рискованнее вдвойне его не отпускать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Romio-xxx > Cules2013 8 часов назад

      Гипотетически ты прав,только внезапно встал запрет на покупку новых игроков на ближайшие 2 трансферных окна....И сейчас будет интрига...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5700

      Cules2013 > Romio-xxx 7 часов назад

      а, блин, я забыл, точно-точно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА > Romio-xxx 1 час назад

      Ну сути то не меняет.Если Челси заставит играть Азара до конца контракта,то не факт,что он будет это делать.Уж лучше дать шанс запасному игроку,чем заставлять играть не матевированного бельгийца

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77059
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru