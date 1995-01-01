«Челси» хочет удержать Азара этим летом. Через год игрок может уйти бесплатно

«Челси» намерен удержать в составе полузащитника Эдена Азара после окончания этого сезона.

По информации СМИ, бельгиец уже согласовал условия личного контракта с «Реалом». Но, как сообщает Express, лондонцы готовы отклонить любое предложение мадридцев по хавбеку, которое поступит в ближайшее трансферное окно.

Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» истекает в июле 2020 года. Таким образом, если клуб не продаст Азара этим летом, то через год он покинет Лондон бесплатно.