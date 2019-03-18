Покеттино: «Месси – гений, он делает непредсказуемые вещи»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после того, как стало известно, что соперником лондонцев станет «Барселона», рассказал об ожиданиях от встреч с каталонцами.

«В «Барселоне» есть отличные, выдающиеся игроки и один гений. Месси делает то, чего никто не может ожидать. Он продолжает удивлять в каждом матче. Повезло, что мне довелось увидеть его в действии, но мне всегда было жаль, что в моей команде нет такого игрока. Также стоит отметить отличную работу главного тренера Эрнесто Вальверде. Если в Лиге чемпионов есть фаворит, то это «Барселона», – заявил аргентинский специалист.

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