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    Покеттино: «Месси – гений, он делает непредсказуемые вещи»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после того, как стало известно, что соперником лондонцев станет «Барселона», рассказал об ожиданиях от встреч с каталонцами.

    «В «Барселоне» есть отличные, выдающиеся игроки и один гений. Месси делает то, чего никто не может ожидать. Он продолжает удивлять в каждом матче. Повезло, что мне довелось увидеть его в действии, но мне всегда было жаль, что в моей команде нет такого игрока. Также стоит отметить отличную работу главного тренера Эрнесто Вальверде. Если в Лиге чемпионов есть фаворит, то это «Барселона», – заявил аргентинский специалист.

    «Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена на 12 миллионов больше, чем «Барселона» за Неймара

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Not angry fan 43 минуты назад

      Хм, а в какой Лиге они будут рубиться и когда?

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