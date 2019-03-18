«Зенит» не закроет канал Z+, несмотря на замечание РФС

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о клубном онлайн-канале Z+.

Канал транслировал вчерашний матч команды Сергея Семака со «Спартаком» (1:1; 20-й тур РПЛ). Перед игрой состоялось шоу с участием журналистки Марии Командной, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнуров, дизайнера Артемия Лебедева и видеоблогера Ильи Варламова.

Издание «Гол» выделило в передаче элементы абсурда, использование мата и жесткие шутки. Полный разбор – по ссылке.

– Первый блин всегда комом, говорят. Но я бы такой приговор не стал выносить. Может, блин подгорел кое-где или наоборот не пропекся.

Вы говорите про негативные отзывы, но было много и хороших отзывов, если быть объективным.

– Почему вообще были привлечены сторонние силы, если у «Зенита» один из лучших каналов на YouTube в России среди футбольных клубов?

– Внутренняя кухня не повод для сегодняшнего обсуждения. Прошел только один выпуск. И не должно быть сомнений в том, что 31 марта будет следующий выпуск.

– Программа продолжит выходить?

– Я не вижу повода, чтобы ее закрыть. Да, и по содержанию и по участникам команда будет развиваться.