«Зенит» не закроет канал Z+, несмотря на замечание РФС

"Зенит" давно прогазифицировался и зашнуровался
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о клубном онлайн-канале Z+.
Канал транслировал вчерашний матч команды Сергея Семака со «Спартаком» (1:1; 20-й тур РПЛ). Перед игрой состоялось шоу с участием журналистки Марии Командной, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнуров, дизайнера Артемия Лебедева и видеоблогера Ильи Варламова.
Издание «Гол» выделило в передаче элементы абсурда, использование мата и жесткие шутки. Полный разбор – по ссылке.
– Первый блин всегда комом, говорят. Но я бы такой приговор не стал выносить. Может, блин подгорел кое-где или наоборот не пропекся.
Вы говорите про негативные отзывы, но было много и хороших отзывов, если быть объективным.
– Почему вообще были привлечены сторонние силы, если у «Зенита» один из лучших каналов на YouTube в России среди футбольных клубов?
– Внутренняя кухня не повод для сегодняшнего обсуждения. Прошел только один выпуск. И не должно быть сомнений в том, что 31 марта будет следующий выпуск.
– Программа продолжит выходить?
– Я не вижу повода, чтобы ее закрыть. Да, и по содержанию и по участникам команда будет развиваться.
- Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев назвал формат передачи недопустимым.
- «Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка», – написала в твиттере Командная.
- Следующий эфир состоится 31-го марта.