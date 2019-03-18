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    «Зенит» не закроет канал Z+, несмотря на замечание РФС

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о клубном онлайн-канале Z+.

    Канал транслировал вчерашний матч команды Сергея Семака со «Спартаком» (1:1; 20-й тур РПЛ). Перед игрой состоялось шоу с участием журналистки Марии Командной, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнуров, дизайнера Артемия Лебедева и видеоблогера Ильи Варламова.

    Издание «Гол» выделило в передаче элементы абсурда, использование мата и жесткие шутки. Полный разбор – по ссылке.

    – Первый блин всегда комом, говорят. Но я бы такой приговор не стал выносить. Может, блин подгорел кое-где или наоборот не пропекся.

    Вы говорите про негативные отзывы, но было много и хороших отзывов, если быть объективным.

    – Почему вообще были привлечены сторонние силы, если у «Зенита» один из лучших каналов на YouTube в России среди футбольных клубов?

    – Внутренняя кухня не повод для сегодняшнего обсуждения. Прошел только один выпуск. И не должно быть сомнений в том, что 31 марта будет следующий выпуск.

    – Программа продолжит выходить?

    – Я не вижу повода, чтобы ее закрыть. Да, и по содержанию и по участникам команда будет развиваться.

    • Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев назвал формат передачи недопустимым.
    • «Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка», – написала в твиттере Командная.
    • Следующий эфир состоится 31-го марта.

    Источник: «Фонтанка»

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    18.03.2019 21:12
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2520

      Агасфер 1 час назад

      "Зенит" давно прогазифицировался и зашнуровался

      0
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      Рейтинг: +579

      edw7777 10 часов назад

      Очень жаль, что Зенит будут ассоциировать с этим отморозком Шнуровым. Вот имидж культурной столицы...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3125

      ivany4 11 часов назад

      На ум приходит поговорка про глаза и росу.))
      На самом деле, хорошее дело загубили с первого дня. Расчет на скандальную известность? Может быть. Но интеллект ценится дороже.

      0
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      Рейтинг: +5405

      ufos73 11 часов назад

      Новый президент, новые идеи для распила...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      exreporter 12 часов назад

      Канал Z в виде способа отвлечь внимание от очередного отсутствия результата в Европе = очередного моего потраченного времени ) Для Зенита смешно завершать в середине марта.

      1
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      Рейтинг: +59

      ilich_16 12 часов назад

      Недопустимо им, тут закон приняли, который называется цензура, так что идите на три буквы и отстаньте уже от людей, которые бесплатно делают годный контент

      0
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      Рейтинг: +3125

      ivany4 > ilich_16 11 часов назад

      Из-за таких и приняли!
      Мало мата на улице, давайте еще во время обсуждения событий им пользоваться.

      2
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      Рейтинг: +3634

      ilichkadr 12 часов назад

      Не успели запустить бесплатный канал, как сбежалась вся шушара. Дюков поставит всех на место.

      0
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      Рейтинг: +655

      Леха из Твери 13 часов назад

      Все дело в авторских правах что ль?

      0
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      Рейтинг: +4616

      Skull_Boy 13 часов назад

      А не пора бы РФС пойти на х_й и заняться свои делами, а не лезть в дела клуба и его контента, например выгнать уже полумертвый Анжи из РПЛ, да и не давать командам, уровня Томи играть в ФНЛ у которых долг в 2 млрд

      3
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      Рейтинг: +512

      JTherry > Skull_Boy 13 часов назад

      правильно говоришь, пора уже Дюкову заняться делами...

      1
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      Рейтинг: +4503

      KLIM777 > Skull_Boy 13 часов назад

      вот именно! Пора заняться серьезными делами, а канал если будет не интересным сам угаснет.

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