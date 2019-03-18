Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    РПЛ – о канале «Зенита» Z+: «Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба»

    Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев и директор лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин выступили с критикой в адрес онлайн-канала «Зенита» Z+.

    Вчера на нем прошла трансляция встречи 20-го тура со «Спартаком» (1:1), во время которой гости студии использовали нецензурные слова.

    «Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба», – сказал Алексеев.

    «Мы нетерпимы к мату в публичном пространстве. Футбольный клуб обязан контролировать контент. Мы не сомневаемся, что этому будет дана соответствующая оценка», – добавил Мейтин.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:13
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +843

      Рубинище 1 час назад

      То футбол не посм., то поставят недо коментатора Чердака, который орёт и несёт ересь, это хорошо когда есть альтернатива, хоть какая. главное можно выбрать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3562

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Конечно недопустимо, а то ишь чё вздумали, показывать бесплатно матчи,а денежку кто будет нести толстосумам из РФС?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Б.ля, я заплатил за матч премьер, а там х.уй в ответ.
      Пусть об этом лучше поговорит. Кто мне бабло будет возвращать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2994

      nik55 3 часа назад

      там одни отморозки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      JTherry 3 часа назад

      контент был, хоть и матерный, но в чем-то закономерный: подвел всех канал Матч-Премьер со своим сервером, нормально игру можно было посмотреть только по каналу Z+, хоть за это им спасибо) мне удалось посмотреть этот "шедевр", гаже передачи я не видел никогда... считаю, что цензуру на передачи с участием Шнура давно пора вводить, слишком много себе позволяет этот поэт-борзописец... представляю, как этот матюгальник теперь будет представлять нашу культур-мультур в Госдуме))))) вы что, господа, серьезно????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3026

      ЮНик 3 часа назад

      Так Шнуров же у нас член совета по культуре при Госдуме! Целый член, а не х** собачий!!! "Культуриш? А х*ли ж?" Сколько же можно ещё пробивать днище???

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      99-й 4 часа назад

      Кто-нибудь кстати в курсе данные шедевр выложили? Гдеб глянуть из-за чего столько шума вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2204

      Yev 4 часа назад

      Не ну если так рассуждать, то на то как мы работаем, как воспитываем дитей, как относимся к родителям тоже наверно без мата нельзя, но это не оправдание.
      Тем более что Богданыч вообще когда-то штрафовал игроков за нецензурные выражения или уде что-то поменялось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9071

      Garrincha58 4 часа назад

      всё это из за канала матч-премьер и я считаю платить за такой канал и за такой наш футбол просто себя не уважать и те кто платит зря это делают такое г-ное зрелище смотреть без слёз и мата не возможно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      99-й 4 часа назад

      У кого-то бомбануло...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru