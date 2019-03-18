РПЛ – о канале «Зенита» Z+: «Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба»

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев и директор лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин выступили с критикой в адрес онлайн-канала «Зенита» Z+.

Вчера на нем прошла трансляция встречи 20-го тура со «Спартаком» (1:1), во время которой гости студии использовали нецензурные слова.

«Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба», – сказал Алексеев.

«Мы нетерпимы к мату в публичном пространстве. Футбольный клуб обязан контролировать контент. Мы не сомневаемся, что этому будет дана соответствующая оценка», – добавил Мейтин.