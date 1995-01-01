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    Впервые в ЧР все команды после 20 туров имеют минимум четыре поражения

    В выходные состоялся 20-й тур Премьер-лиги.

    «Рубин» уступил «Ростову» (0:2) и потерпел свое четвертое поражение в сезоне.

    Таким образом, впервые в истории чемпионата России и РПЛ все команды к 20-му туру проиграли минимум четыре раза.

    В последний раз подобное произошло в чемпионате СССР в 1984 году.

    Источник: Твиттер-аккаунт Alexey Z. Srectre

    Alexey Z. Srectre – статистический твиттер-аккаунт, специализирующийся на «Спартаке».

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +968

      омск55 27 минут назад

      Автор забыл добавить Чемпионат СССР по футболу 1984
      (высшая лига)
      Подробности чемпионата
      Время проведения 10 марта — 24 ноября 1984 года
      Число участников 18
      Призовые места
      Чемпион Чемпион «Зенит» Ленинград (1-й раз)
      Серебряный призёр Второе место «Спартак» Москва

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      Рейтинг: +4492

      KLIM777 > омск55 21 минуту назад

      Причем тут СССР? Если речь идет о Чемпионате России?

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