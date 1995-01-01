Автор забыл добавить Чемпионат СССР по футболу 1984
(высшая лига)
Подробности чемпионата
Время проведения 10 марта — 24 ноября 1984 года
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Чемпион «Зенит» Ленинград (1-й раз)
Серебряный призёр Второе место «Спартак» Москва
В выходные состоялся 20-й тур Премьер-лиги.
«Рубин» уступил «Ростову» (0:2) и потерпел свое четвертое поражение в сезоне.
Таким образом, впервые в истории чемпионата России и РПЛ все команды к 20-му туру проиграли минимум четыре раза.
В последний раз подобное произошло в чемпионате СССР в 1984 году.
Alexey Z. Srectre – статистический твиттер-аккаунт, специализирующийся на «Спартаке».