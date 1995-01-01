Впервые в ЧР все команды после 20 туров имеют минимум четыре поражения

В выходные состоялся 20-й тур Премьер-лиги.

«Рубин» уступил «Ростову» (0:2) и потерпел свое четвертое поражение в сезоне.

Таким образом, впервые в истории чемпионата России и РПЛ все команды к 20-му туру проиграли минимум четыре раза.

В последний раз подобное произошло в чемпионате СССР в 1984 году.