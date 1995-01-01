«Барселона»: Суарес пропустит 10-15 дней

этой скотине ничего не страшно
Стали известны сроки восстановления нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, получившего повреждение во встрече 28-го тура Примеры с «Бетисом» (4:1).
Медицинское обследование подтвердило, что у 32-летнего футболиста растяжение правой лодыжки.
Уругваец будет восстанавливаться в течение 10-15 дней на базе каталонцев и не поедет в национальную сборную.
- В этом сезоне Суарес провел за «Барселону» 39 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
- 31 марта сине-гранатовые сыграют с «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании.