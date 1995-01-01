Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Барселона»: Суарес пропустит 10-15 дней

    Стали известны сроки восстановления нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, получившего повреждение во встрече 28-го тура Примеры с «Бетисом» (4:1).

    Медицинское обследование подтвердило, что у 32-летнего футболиста растяжение правой лодыжки.

    Уругваец будет восстанавливаться в течение 10-15 дней на базе каталонцев и не поедет в национальную сборную.

    • В этом сезоне Суарес провел за «Барселону» 39 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
    • 31 марта сине-гранатовые сыграют с «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1665

      ZenitGunner 3 часа назад

      этой скотине ничего не страшно

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru