УЕФА открыл дисциплинарное дело против Роналду за жест в матче с «Атлетико»

УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Португалец обвиняется в ненадлежащем поведении.

Форвард оформил хет-трик во встрече против мадридцев. Третий гол он отпраздновал неприличным жестом.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА рассмотрит дело 21 марта.