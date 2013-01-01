Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    УЕФА открыл дисциплинарное дело против Роналду за жест в матче с «Атлетико»

    УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Португалец обвиняется в ненадлежащем поведении.

    Форвард оформил хет-трик во встрече против мадридцев. Третий гол он отпраздновал неприличным жестом.

    Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА рассмотрит дело 21 марта.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:43
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1401

      BlackMurder 45 минут назад

      А почему с симеоне ничего не сделали, а за роналду взялись? Роналду ваш матрасовский автобус, мешок, зад итд, как хотите говорите после 2-0 у вас на поле в газон втоптал, и нассал еще с верху! А вы не по спортивному ведете себя, жалобы, он у вас че украл что-то? Ничего кроме чести! Он идёт за 6 зм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 59 минут назад

      Если денежным штрафом ограничатся, то нет проблем, а пропуск игры или двух это будет чревато для Юве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      MU-fanatic 1 час назад

      лицемеры всегда прикрываются этикой!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3641

      84aivengo 1 час назад

      ответная реакция всегда хуже... поддался на провокацию,отгребай по существу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Dsh_ffad13 1 час назад

      Ну а то, что Симеоне сделал точно так же, это только штраф
      Найс логика)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      levon_man 1 час назад

      Я не фанат Роналду. Но считаю дисквалификация - неправильное решение. Надо наказать - но штрафом и адекватным - раза в 3 больше чем Симеоне. Ну а если дисквалифицируют - испортят четверьтфиналы. Интересно видеть его в игре с Аяксом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Vistavas 1 час назад

      Вполне обоснованная реакция Роналду на провокацию Семеоне )Надеюсь эти дурое*ы не дисквалифицируют его. Юве без Криштиану будет ОЧЕНЬ туго в ЛЧ (при всём уважении). Аякс молод, и вполне может дать ляпаса "старой синьоре". Но, будем посмотреть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 1 час назад

      Разобраться конечно надо и вынести вердикт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4492

      KLIM777 3 часа назад

      а что тут такого? Он показывает как держит голову главы УЕФА возле своих ног. Типо благодарит за все

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5722

      Cules2013 4 часа назад

      Я уже писал об этом - Симеоне впаяли штраф на 20 тыс евро за этот жест. Справедливо будет такое же наказание и для Роналду.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1665

      ZenitGunner > Cules2013 3 часа назад

      ему 20 - как поссать сходить!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru