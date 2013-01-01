УЕФА открыл дисциплинарное дело против Роналду за жест в матче с «Атлетико»

А почему с симеоне ничего не сделали, а за роналду взялись? Роналду ваш матрасовский автобус, мешок, зад итд, как хотите говорите после 2-0 у вас на поле в газон втоптал, и нассал еще с верху! А вы не по спортивному ведете себя, жалобы, он у вас че украл что-то? Ничего кроме чести! Он идёт за 6 зм
УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Португалец обвиняется в ненадлежащем поведении.
Форвард оформил хет-трик во встрече против мадридцев. Третий гол он отпраздновал неприличным жестом.
Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА рассмотрит дело 21 марта.