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    Зе Луиш: «Спасибо «Спартаку» и болельщикам за доверие. Это приключение продолжается»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился эмоциями от достижения отметки в 100 матчей за за красно-белых.

    Юбилейную встречу футболист провел в 19-м туре РПЛ с «Динамо» (1:0).

    «Я решил присоединиться к «Спартаку» 3,5 года назад, так как это всегда было моим приоритетом.

    Я хочу сказать спасибо всем, кто сделал это возможным. Спасибо клубу и болельщикам за доверие, но это приключение продолжается. Вперeд, «Спартак», – написал Зе Луиш в инстаграме.

    • Игрок сборной Кабо-Верде перешел в московский клуб из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • Зе Луиш забил за «Спартак» 33 гола и сделал 23 результативные передачи.

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    Источник: Инстаграм Зе Луиша

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 3 часа назад

      Для Спартака это хорошая находка. Нужный игрок для команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3041

      Спартач80 3 часа назад

      Ну Зе Луиш давно отбил те копейки,которые в него были вложены.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Speedmeister 5 часов назад

      пока для вас это "приключение", так и будете на ********** играть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15916

      oyabun 5 часов назад

      Следующая футболка, надеюсь, будет за 100 голов в составе Спартака. ))

      5
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