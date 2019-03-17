Зе Луиш: «Спасибо «Спартаку» и болельщикам за доверие. Это приключение продолжается»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился эмоциями от достижения отметки в 100 матчей за за красно-белых.

Юбилейную встречу футболист провел в 19-м туре РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Я решил присоединиться к «Спартаку» 3,5 года назад, так как это всегда было моим приоритетом.

Я хочу сказать спасибо всем, кто сделал это возможным. Спасибо клубу и болельщикам за доверие, но это приключение продолжается. Вперeд, «Спартак», – написал Зе Луиш в инстаграме.

Игрок сборной Кабо-Верде перешел в московский клуб из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.

Зе Луиш забил за «Спартак» 33 гола и сделал 23 результативные передачи.