Marca: «Барселона» не заинтересована в трансфере Гризманна

Ранее появилась информация, что «Барселона» летом может купить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Однако, по информации Marca, каталонский клуб не заинтересован в трансфере 27-летнего француза.

Во-первых, «Барса» рассчитывает подписать более молодого игрока, приоритетные кандидатуры – Лука Йович («Айнтрахт»), Тимо Вернер («РБ Лейпиг») и Макси Гомес («Сельта»).

Во-вторых, каталонцы остались разочарованы отказом Гризманна прошлым летом, поэтому сейчас некоторые лидеры команды не хотят видеть его на «Камп Ноу».