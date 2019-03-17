Marca: «Барселона» не заинтересована в трансфере Гризманна

Здесь можно согласиться с первоисточником. Барса прошлогодний отказ и мотивацию Гризмана не забыла. Поэтому будут покупать более молодого, менее дорогого и стремящегося играть за Барсу.
Ранее появилась информация, что «Барселона» летом может купить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Однако, по информации Marca, каталонский клуб не заинтересован в трансфере 27-летнего француза.
Во-первых, «Барса» рассчитывает подписать более молодого игрока, приоритетные кандидатуры – Лука Йович («Айнтрахт»), Тимо Вернер («РБ Лейпиг») и Макси Гомес («Сельта»).
Во-вторых, каталонцы остались разочарованы отказом Гризманна прошлым летом, поэтому сейчас некоторые лидеры команды не хотят видеть его на «Камп Ноу».
- Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, сыграл 248 матчей, забил 130 голов и сделал 48 результативных передач.
- Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.