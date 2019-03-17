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    Marca: «Барселона» не заинтересована в трансфере Гризманна

    Ранее появилась информация, что «Барселона» летом может купить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Однако, по информации Marca, каталонский клуб не заинтересован в трансфере 27-летнего француза.

    Во-первых, «Барса» рассчитывает подписать более молодого игрока, приоритетные кандидатуры – Лука Йович («Айнтрахт»), Тимо Вернер («РБ Лейпиг») и Макси Гомес («Сельта»).

    Во-вторых, каталонцы остались разочарованы отказом Гризманна прошлым летом, поэтому сейчас некоторые лидеры команды не хотят видеть его на «Камп Ноу».

    • Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, сыграл 248 матчей, забил 130 голов и сделал 48 результативных передач.
    • Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 3 часа назад

      Здесь можно согласиться с первоисточником. Барса прошлогодний отказ и мотивацию Гризмана не забыла. Поэтому будут покупать более молодого, менее дорогого и стремящегося играть за Барсу.

      1
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 3 часа назад

      Подождем до летнего ТО ,там все прояснится.

      1
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      Рейтинг: +444

      SarJr 5 часов назад

      Маленьких споилер: через неделю другое издание заявит что возобновили попытки его купить. Через две -- месси и суарес обсудят с ним это за чашечкой кофе. Через месяц атлетико будет недовольно потиликой барсы и переговорами. Через 2 месяца фаны атлетико его возненавидят. В июне гризман у них извенится и решит остаться. Идеально!

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      Рейтинг: +18

      mama1991 5 часов назад

      какой нах гризман, г а в н о в о з....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      Dizayner 8 часов назад

      давай в Юве Антуан, не прогадаешь))

      1
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