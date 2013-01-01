Балотелли готовил провокацию с футболкой Рэшфорда на матч с «ПСЖ»

В рамках 29-го тура Лиги 1 «ПСЖ» дома победил «Марсель» со счетом 3:1.

Как сообщает The Mirror, в этом матче могла произойти провокация, которую готовил Марио Балотелли.

Итальянец играл в майке нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, которую он надел под футболку «Марселя».

Балотелли собирался показать майку Рэшфорда после своего забитого гола, напомнив сопернику о недавнем вылете от манкунианцев из Лиги чемпионов.

Однако свои планы форвард «Марселя» осуществить не смог, поскольку отличиться ему не удалось.