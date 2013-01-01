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    Балотелли готовил провокацию с футболкой Рэшфорда на матч с «ПСЖ»

    В рамках 29-го тура Лиги 1 «ПСЖ» дома победил «Марсель» со счетом 3:1.

    Как сообщает The Mirror, в этом матче могла произойти провокация, которую готовил Марио Балотелли.

    Итальянец играл в майке нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, которую он надел под футболку «Марселя».

    Балотелли собирался показать майку Рэшфорда после своего забитого гола, напомнив сопернику о недавнем вылете от манкунианцев из Лиги чемпионов.

    Однако свои планы форвард «Марселя» осуществить не смог, поскольку отличиться ему не удалось.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии16
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      Рейтинг: +91

      Звезда запаса 4 часа назад

      Во Франции нет борьбы за чемпионство, поэтому слегка порадоваться неудаче ПСЖ - это нормально.

      0
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      Рейтинг: -109

      SuperPAV9 4 часа назад

      Не понимаю что тут все раскудахтались: нормальное празднование гола не состоялось

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3065

      la verdad 5 часов назад

      Жарковато играть в двух футболках?))) Да, недоумок?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 6 часов назад

      Вроде бы взрослый человек ,а замашки детские.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2204

      Yev 7 часов назад

      А ведь думай только о футболе и из него может получился бы великий футболист. Как это часто бывает, у тараканов в голове другие планы на жизнь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5722

      Cules2013 8 часов назад

      Балотелли в своём стиле, но разве кто-то здесь будет жалеть ПСЖ?

      0
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      Рейтинг: -109

      SuperPAV9 > Cules2013 4 часа назад

      Барсу тоже потом жалеть не станут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Агасфер 8 часов назад

      Это мелочи! У нас вчера Глушаков в провокационных целях гол забил!!! Но половина стадиона на провокацию не поддалась,неискренне радуясь голу.И только чуткие и правильные фанаты зарядили :Глушак иуда,ля-ля отсюда!",не уточнив:"Ля-ля отсюда" он должен вместе с голом,или нет! Вот где "Дебилы,б...Продакшн"!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9800

      bset 9 часов назад

      Это как болельщики Спартака, вылетев в августе из еврокубков, начинают в адрес ЦСКА говорить, мол, плохо играем в группе ЛЧ.

      4
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      ...
      Рейтинг: +831

      zabvo9406 > bset 6 часов назад

      Да успокойся, превосходно играете, после 0-3 на Сантьяго Бернабеу, спать теперь по ночам не можете!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +9800

      bset > zabvo9406 5 часов назад

      Да мы-то ладно. То ли дело ваше величие в 90-е годы, которые вы при любом удобном случае вспоминаете

      0
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      Рейтинг: -109

      SuperPAV9 > bset 4 часа назад

      Да плохо как и все остальные

      0
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      Рейтинг: +7146

      Татарин за ЦСКА 9 часов назад

      Ну всё,пиз.дец,опять крышу сорвало Марио.Ждём новых выходок от итальянца.

      5
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      Рейтинг: +214

      Nintendo8800 > Татарин за ЦСКА 9 часов назад

      и так с НГ не чудил, пора )

      3
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      Рейтинг: +7146

      Татарин за ЦСКА > Nintendo8800 9 часов назад

      Но,ска,я бы посмотрел на эту провокацию.Было бы весело.

      4
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      Рейтинг: +1370

      С-Пб on-line > Nintendo8800 5 часов назад

      Это норма для таких как он: март...обострение

      2
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