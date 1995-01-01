«Тоттенхэм» объявил дату проведения первого матча на новом стадионе

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте подтвердил, что открытие нового клубного стадиона состоится в ближайшее время.

Первый матч на новой арене пройдет 3 апреля – это будет перенесенная игра 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» испытывает проблемы с полноценным вводом в эксплуатацию нового стадиона.