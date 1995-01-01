«Тоттенхэм» объявил дату проведения первого матча на новом стадионе

Ок. Заценим стэдиум, особенно, сколько там см от углового флажка, спс за это Бомбардиру)
«Тоттенхэм» на своем официальном сайте подтвердил, что открытие нового клубного стадиона состоится в ближайшее время.
Первый матч на новой арене пройдет 3 апреля – это будет перенесенная игра 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» испытывает проблемы с полноценным вводом в эксплуатацию нового стадиона.
- После 30 сыгранных матчей команда Маурисио Почеттино занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.