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    «Тоттенхэм» объявил дату проведения первого матча на новом стадионе

    «Тоттенхэм» на своем официальном сайте подтвердил, что открытие нового клубного стадиона состоится в ближайшее время.

    Первый матч на новой арене пройдет 3 апреля – это будет перенесенная игра 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» испытывает проблемы с полноценным вводом в эксплуатацию нового стадиона.

    • После 30 сыгранных матчей команда Маурисио Почеттино занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5722

      Cules2013 8 часов назад

      Ок. Заценим стэдиум, особенно, сколько там см от углового флажка, спс за это Бомбардиру)

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