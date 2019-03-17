Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Месси – об аплодисментах фанатов «Бетиса»: «Со мной никогда не случалось такого. Я очень благодарен им»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат матча 28-го тура Примеры против «Бетиса» (4:1).

    • Игрок оформил хет-трик в игре.
    • Болельщики «Бетиса» аплодировали ему.

    «Я очень благодарен им. Со мной никогда не случалось такого. Здесь к нам всегда очень хорошо относятся, несмотря на то что мы соперники.

    Это очень важная победа. Гол важны, потому что они позволяют нам набрать три очка. Мы воспользовались хорошей возможностью после результата «Атлетико». Мы не могли провалиться сегодня», – сказал Месси.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:48
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 6 часов назад

      Великого игрока уважают даже соперники.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      Football06 11 часов назад

      Без всяких понтов что он топ и ТД.просто поблагодарил их за это ,а Болельщики Бетиса молодцы , очень красивый поступок

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16013

      афоня72 13 часов назад

      За красивую игру, можно и нужно нагродить игрока аплодисментами.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Danjer 15 часов назад

      Они надеются, что может, как и с Роналду у Юве у них прокатит)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7146

      Татарин за ЦСКА 16 часов назад

      Когда Лео и Рон закончат с футболом,весь мир будет рукоплескать.
      Спасибо Месси за его игру и соперничество с Роналду-это уже история)))

      16
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru