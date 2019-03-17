Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат матча 28-го тура Примеры против «Бетиса» (4:1).

Игрок оформил хет-трик в игре.

Болельщики «Бетиса» аплодировали ему.

«Я очень благодарен им. Со мной никогда не случалось такого. Здесь к нам всегда очень хорошо относятся, несмотря на то что мы соперники.

Это очень важная победа. Гол важны, потому что они позволяют нам набрать три очка. Мы воспользовались хорошей возможностью после результата «Атлетико». Мы не могли провалиться сегодня», – сказал Месси.