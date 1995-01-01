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    Примера. «Барселона» разгромила «Бетис», у Месси хет-трик

    «Барселона» обыграла «Бетис» в матче 28-го тура Примеры со счетом 4:1. Три гола забил форвард Лионель Месси. Это его 674-я игра за клуб, он сравнялся по этому показателю с Андресом Иньестой.

    «Барселона» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу, «Бетис» с 39 очками идет восьмым.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Бетис – Барселона – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Месси, 18; 0:2 – Месси; 0:3 – Суарес, 63; 1:3 – Лорен, 82; 1:4 – Месси, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:38
    Комментарии10
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      Рейтинг: +56

      АлексOZ 7 часов назад

      блин, как же не зашёл (((( 4 мяч на последней секунде, всё же шло к "королевскому"!!! эта была бы такая вишенка на "покере" !!!

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      Рейтинг: +60241

      zigbert 7 часов назад

      В споре бомбардиров испанской Примеры Месси уже вне конкуренции.

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      Рейтинг: +324

      Санёк 17 8 часов назад

      Месси самый лучший футболист в ла лиги

      0
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      Рейтинг: +2416

      Дядя Серёжа 14 часов назад

      А у нас в сборной "нападают" Дзюба, Смолов и Чалов.
      Сколько голов на троих в сезоне?

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      Рейтинг: +2204

      Yev 16 часов назад

      Да, конечно он не один, ещё есть Рональдо. И к сожалению всё, и по моему мнению на горизонте пока никого не предвидится.

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      Рейтинг: +2204

      Yev 18 часов назад

      Вот когда видишь что творит Месси, то какие там разговоры о судействе, хотя судья чудил сегодня. Но когда он забивал свой третий мяч почти весь стадион аплодировал, а Барса играла в гостях. Вот человек на игру которого хочется смотреть и каждый раз удивляться его мастерству.

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      Рейтинг: +407

      Ajax_Amsterdam > Yev 17 часов назад

      Было классно! Но что ни говори, он такой не один!)

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      Рейтинг: +444

      SarJr > Ajax_Amsterdam 17 часов назад

      Согласен. Суарес тоже сегодня выглядел эффектно и на его игру тоже хочется смотреть)))

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      Рейтинг: +7146

      Татарин за ЦСКА > Yev 17 часов назад

      Ну вот поиграл бы он в АПЛ,тогда его мастерство пропало бы,а так ...........

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      Рейтинг: +7146

      Татарин за ЦСКА > SarJr 17 часов назад

      Он не только про КУсареса написал

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