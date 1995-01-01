Примера. «Барселона» разгромила «Бетис», у Месси хет-трик

«Барселона» обыграла «Бетис» в матче 28-го тура Примеры со счетом 4:1. Три гола забил форвард Лионель Месси. Это его 674-я игра за клуб, он сравнялся по этому показателю с Андресом Иньестой.

«Барселона» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу, «Бетис» с 39 очками идет восьмым.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Бетис – Барселона – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Месси, 18; 0:2 – Месси; 0:3 – Суарес, 63; 1:3 – Лорен, 82; 1:4 – Месси, 85.

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