Примера. «Барселона» разгромила «Бетис», у Месси хет-трик

блин, как же не зашёл (((( 4 мяч на последней секунде, всё же шло к "королевскому"!!! эта была бы такая вишенка на "покере" !!!
«Барселона» обыграла «Бетис» в матче 28-го тура Примеры со счетом 4:1. Три гола забил форвард Лионель Месси. Это его 674-я игра за клуб, он сравнялся по этому показателю с Андресом Иньестой.
«Барселона» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу, «Бетис» с 39 очками идет восьмым.
Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур
Голы: 0:1 – Месси, 18; 0:2 – Месси; 0:3 – Суарес, 63; 1:3 – Лорен, 82; 1:4 – Месси, 85.