Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Ригони – об отмененном голе «Спартаку»: «Арбитр сказал, что был офсайд. Момент очень спорный»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    • На 65-й минуте гости забили гол в ворота «Спартака» после штрафного.
    • Арбитр Владимир Москалев отменил гол.

    «В моменте с отмененным голом арбитр сказал, что был офсайд, но мяч никого не коснулся. Момент очень спорный.

    Сегодня мы потеряли два очка, потому что приехали сюда, чтобы победить. Но таков футбол – игра была очень тяжелой, борьба шла все 90 минут.

    Я стараюсь использовать любую возможность оправдать доверие тренера – надеюсь, они будут появляться и впредь, и я продолжу помогать команде. Нам сейчас нужно идти от игры к игре и набирать очки, чтобы сохранить преимущество и достичь главной цели – победы в чемпионате», – сказал Ригони.

    Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:15
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 7 часов назад

      Там было нарушение на защитнике.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3996

      prezent2017 7 часов назад

      Кто этого судью-двоешника назначил и долго ли это будет продолжаться? Вот в чем вопрос...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2511

      Старикан 7 часов назад

      После матча на канале Премьер все моменты разобрали по косточкам...судья в данном случае зафиксировал нарушение в отношении защитника Спартака, а не офсайд! Хотя фол был не явным, на усмотрение арбитра...в Англии точно бы гол засчитали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Агасфер 8 часов назад

      Хватит ныть,ущемлённые злыми дядями питерцы! Вам что,не сказали о грядущем обладании титулом??? Остальное-антура.Ну как мясники с секирами на "Открытии" на вчерашнем матче.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3996

      prezent2017 > Агасфер 7 часов назад

      В Англии такой судья вообще бы не судил. В пятой лиге бы выгнали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3041

      Спартач80 9 часов назад

      Причём тут оффсайд,если там был фол?...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +327

      Валерий1965 9 часов назад

      Да был гол! Мяч никто не трогал... Вот такого наглого судейства давненько не было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      lexazenit_89 9 часов назад

      СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      piligrim1986 11 часов назад

      там фол же был))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 18 часов назад

      На каком языке ? Гол отменили, так как раньше Иванович руками оттолкнул спрартаковца.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13338

      VVM1964 > gol_kak_sokol 17 часов назад

      Именно это я и видел )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3101

      пьяныйхоровод > gol_kak_sokol 11 часов назад

      На какой язык можно перевести слово "офсайд" ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru