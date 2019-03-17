Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

На 65-й минуте гости забили гол в ворота «Спартака» после штрафного.

Арбитр Владимир Москалев отменил гол.

«В моменте с отмененным голом арбитр сказал, что был офсайд, но мяч никого не коснулся. Момент очень спорный.

Сегодня мы потеряли два очка, потому что приехали сюда, чтобы победить. Но таков футбол – игра была очень тяжелой, борьба шла все 90 минут.

Я стараюсь использовать любую возможность оправдать доверие тренера – надеюсь, они будут появляться и впредь, и я продолжу помогать команде. Нам сейчас нужно идти от игры к игре и набирать очки, чтобы сохранить преимущество и достичь главной цели – победы в чемпионате», – сказал Ригони.

Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь