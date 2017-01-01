Семак: «У меня вопросов много. Нужно устанавливать систему видеоповторов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Надо поблагодарить болельщиков и команду, которая в сложный момент — было всего два дня на восстановление — проявила характер и волю. Мы неудачно вошли в игру, много ошибались. Спартаковцы смотрелись свежее и пытались нас накрывать. В остальном играли намного лучше, жаль, что не смогли победить.

— Был ли пенальти на Дзюбе? Как оцените судейство?

— Мне изначально показалось странным, что назначение получил арбитр, которому поставили «неуд» в первом матче. Лично у меня вопросов много. Видел повтор [сноса Дзюбы], по мне так это абсолютно чистый пенальти. Нужно устанавливать систему видеоповторов, чтобы мы так сильно не зависели от одного арбитра.

— Что случилось с Азмуном? Почему вы его заменили?

— В том числе и по травме, плюс он пропустил всю подготовку, ему нужен отдых. Он не готов играть все 90 минут. Надеюсь, что перерыв пойдет ему на пользу. Он играет почти без отдыха, ему тяжело, но он большой молодец. Это тот игрок, на которого мы рассчитываем.

— Что нужно делать Азмуну, чтобы реализовывать моменты?

— Он забивает много, но может еще больше. Будем работать.

— Как оцените игру Лунева?

— До последнего момента его участие в игре было под вопросом, поэтому к нему точно не может быть претензий. Только благодарность. Выносы? Да, иногда они не получаются, но это в целом проблема вратарей в России. В Европе ногами играют лучше, хотя в целом Андрей в порядке в этом компонент.

Главным арбитром встречи был Владимир Москалев .

. Система VAR может появиться в РПЛ в следующем сезоне.

Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь