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    Семак: «У меня вопросов много. Нужно устанавливать систему видеоповторов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    — Надо поблагодарить болельщиков и команду, которая в сложный момент — было всего два дня на восстановление — проявила характер и волю. Мы неудачно вошли в игру, много ошибались. Спартаковцы смотрелись свежее и пытались нас накрывать. В остальном играли намного лучше, жаль, что не смогли победить.

    — Был ли пенальти на Дзюбе? Как оцените судейство?

    — Мне изначально показалось странным, что назначение получил арбитр, которому поставили «неуд» в первом матче. Лично у меня вопросов много. Видел повтор [сноса Дзюбы], по мне так это абсолютно чистый пенальти. Нужно устанавливать систему видеоповторов, чтобы мы так сильно не зависели от одного арбитра.

    — Что случилось с Азмуном? Почему вы его заменили?

    — В том числе и по травме, плюс он пропустил всю подготовку, ему нужен отдых. Он не готов играть все 90 минут. Надеюсь, что перерыв пойдет ему на пользу. Он играет почти без отдыха, ему тяжело, но он большой молодец. Это тот игрок, на которого мы рассчитываем.

    — Что нужно делать Азмуну, чтобы реализовывать моменты?

    — Он забивает много, но может еще больше. Будем работать.

    — Как оцените игру Лунева?

    — До последнего момента его участие в игре было под вопросом, поэтому к нему точно не может быть претензий. Только благодарность. Выносы? Да, иногда они не получаются, но это в целом проблема вратарей в России. В Европе ногами играют лучше, хотя в целом Андрей в порядке в этом компонент.

    • Главным арбитром встречи был Владимир Москалев.
    • Система VAR может появиться в РПЛ в следующем сезоне.

    Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии27
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      Рейтинг: +319

      Валерий1965 17 минут назад

      Вот согласен с ним!)

      0
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 25 минут назад

      Странное решение назначить двоешника-судью на второй аналогичный матч. Ангажированное решение! Согласен с Семаком. Коррупция у нас зашкаливает.

      0
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      Рейтинг: +193

      MrSmit 37 минут назад

      Нытик.

      -1
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      Рейтинг: +2183

      Yev 39 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тренеров Зенита что ли кто-то кусает и заражает синдромом "во всём виноват судья". Ведь сколько хороших людей становились тренерами и опять одно и тоже. Прям какой-то "Убить дракона".

      -4
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      Рейтинг: +5950

      parevg > Yev 6 секунд назад

      Кроме "Виноват судья", еще, "виноват лимит"...
      Это у них в контракте прописано ;-))))

      0
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      Рейтинг: +10

      Rey-25 58 минут назад

      Ну скажу честно
      Болею за зенит
      Семаку и всей команде надо винить в ничье прежде всего Ригони
      Который с метра в пустые ворота попасть не может
      А так результат абсолютно закономерный

      0
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      Рейтинг: +2502

      Агасфер 59 минут назад

      Будете зависеть от трёх.Дороже обойдётся!

      0
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Ну если ввели бы видеоповторы в этом сезоне,то Зенит не досчитался бы несколько очков.Много в этом,да и не только в этом,сезоне судьи ошибались в пользу сине-бело-голубых

      0
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      Рейтинг: +29

      Давид59 > Татарин за ЦСКА 55 минут назад

      Сразу видно, что Вы за ЦСКА. Давайте не будем общими фразами кидаться. Давайте по конкретной игре. Вы момент во втором тайме не помните, когда Зенит мяч выносил, а его Спартак вернул и вне игры там был двухметровый(который не зафиксировали). Судье очень повезло, что гола там не было - скандал был бы страшный. А где в этой игре ошибки в пользу Зенита?

      4
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      Рейтинг: +193

      MrSmit > Давид59 36 минут назад

      Учи матчасть.

      -3
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      Рейтинг: +1505

      Masteralex 1 час назад

      скорей бы уже VAR, согласен с Семаком, хотя если уж на то пошло, Смольникова должны были удалить

      6
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      Рейтинг: +406

      Genz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семак, тебе очко дали, радуйся. Нужен VAR иди в бар

      -5
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 1 час назад

      И ВАР не поможет, если за ним будет сидеть митрофанушка и такому же подсказывать бегающему в поле...

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