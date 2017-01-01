РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» и остался на пятом месте

Как же ржачно читать когда фанаты зенита говорят мол их засудили москвичи... И это говорит клуб из питера ухахахаах самим не позорно было когда в ваше чемпионство все свистки были в вашу сторону??!!
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ – 1:1.
Московский клуб с 33 очками занимает пятое место в таблице, «Зенит» с 41 очком идет первым.
Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Глушаков, 13; 1:1 – Барриос, 27,
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков (Умяров, 85), Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Зобнин, Ташаев (Глущенков, 73), Ханни, Адриано.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа (Дриусси, 56), Кузяев, Барриос, Ригони (Оздоев, 87), Азмун (Шатов, 74), Дзюба.
Предупреждения: Джикия, 34; Зобнин, 57; Глушаков, 61; Ханни, 86 – Смольников, 45; Азмун, 55; Барриос, 90+1.
Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь