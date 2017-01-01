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    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» и остался на пятом месте

    «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ – 1:1.

    Московский клуб с 33 очками занимает пятое место в таблице, «Зенит» с 41 очком идет первым.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Глушаков, 13; 1:1 – Барриос, 27,

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков (Умяров, 85), Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Зобнин, Ташаев (Глущенков, 73), Ханни, Адриано.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа (Дриусси, 56), Кузяев, Барриос, Ригони (Оздоев, 87), Азмун (Шатов, 74), Дзюба.

    Предупреждения: Джикия, 34; Зобнин, 57; Глушаков, 61; Ханни, 86 – Смольников, 45; Азмун, 55; Барриос, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии255
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      Рейтинг: +1009

      InterMilLano1908 4 минуты назад

      Как же ржачно читать когда фанаты зенита говорят мол их засудили москвичи... И это говорит клуб из питера ухахахаах самим не позорно было когда в ваше чемпионство все свистки были в вашу сторону??!!

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      Рейтинг: +3546

      GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      В принципе всё как всегда, классное московское судейство! Судья оправдал свою фамилию на все 100 процентов. Чистый пенальти не ставят, чистый гол не засчитывают. Тьфу смотреть на этот кабинетный спам

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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 30 минут назад

      Зенит засудил судья Москалев. Причем во второй раз. Вопрос: кто его назначил, он что, штатный судья хрюшек?

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      Рейтинг: +329

      Сергей Каспийский 37 минут назад

      Смотрел игру и ловил себя на мысли - почему у Смольникова (еще пару игруль) такое низкое качество паса, с ним кто-нибудь работает??? Если его убрать с команды, то где найти хорошего русского игрока? ...... В целом игра понравилась, чемпионская гонка продолжается, неожиданно на 2 место вырвался ЦСКА)

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      Рейтинг: +915

      petrucho-spb 42 минуты назад

      В целом матч оставил двоякое впечатление : вроде боевой, но не хватает мастеровитости. Одно отмечу про свой Зенит , комбинационные атаки появились. И меньше примитивного футбола стало. Это наверное после интервью тренера Вильи, что тот разобрал Зенит по косточкам и закрыл высоких напов. А Спартак на своём поле должен играть агресивнее.

      3
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      Рейтинг: +548

      knikos > petrucho-spb 36 минут назад

      Зениту нужен второй " Данни" , "Широков " или "Аршавин" , тогда в атаке появится больше осмысленности. Нобоа хорош , но не совсем то , что надо. Да , кстати , ещё бы и "Кержаков " не помешал бы . Про Халка не пишу - это особый футболист , почти гений ...

      2
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      Рейтинг: +548

      knikos 58 минут назад

      Жена : " На кого это ты так матом сильно ругаешься ?" . Я о Смольникове в атаке . Хороший защитник , слов нет , один из лучших в чемпе , но атака , пас или навес - это что-то из разряда " Тупой , ещё тупее" . Блин , ну на тренировках почему не позаниматься тем , что не получается ? Почему не потренировать прострел или навес в одно касание ? Или зачем бежать что есть дури вперёд , упираться в защитника и с такой же скоростью и дурью бежать обратно чтобы отдать пас вратарю ? Пас в развитие атаки , никого рядом из соперников , в штрафной есть , кому пас отдать ...он принимает мяч , наступает на него , смотрит внимательно на партнёров и ...ждёт защитника , чтобы посоревноваться с ним в скорости , и , даже если уходит он него , то пас или навес в небеса ... Конечно на скорости и в борьбе сложнее сделать пас , но зачем ждать соперника ? Иванович на этой позиции , без скорости сколько раз делал обостряющие пасы ? Потому что головой думает , а не другим местом . С такой скоростью , с таким умением вести борьбу он мог бы быть одним из лучших пасовщиков чемпа , но ...

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      Рейтинг: +272

      serhio80 > knikos 51 минуту назад

      Удивительные вы люди) что тренер сказал, то и играешь)

      1
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      Рейтинг: +915

      petrucho-spb > knikos 49 минут назад

      Не хватает ему уверенности. Раньше то как то легко играл. Крайние защитники- это беда сейчас у Зенита. Эх, Кришито был крутой конечно.

      2
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      Рейтинг: +548

      knikos > petrucho-spb 43 минуты назад

      Кришито - это Кришито , но начинал Смольников не хуже Анюкова ! Я так радовался , что появился ТАКОЙ защитник ! А сейчас ...что-то на него давит , мож боится ошибку совершить , но так он их ещё больше делает , чем раньше . По идее опыт пришёл , а ... всё хуже и хуже . Я говорю только об атаке , как к защитнику претензий нет , от слова "вообще" . Борьба , подстраховочка - всё на месте .

      1
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      Рейтинг: +1297

      WhiteEgon > knikos 32 минуты назад

      Некогда ему. Надо попытаться суметь песячную зп в клубах потратить. Тут не до трениоовок и не до игры.

      -1
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      Рейтинг: +1897

      САДЫЧОК > knikos 6 минут назад

      ну , ты даешь ! Как раз с прострелами у него все в порядке ! Он защитник-слабый !...и сравнил какого то Широкова с Аршавиным !...это все равно , что хрен и палку !мягко говоря...

      0
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      Рейтинг: +439

      vladimir63 1 час назад

      только не говорите что было касание ! если дзюба не захочет то хрена вы эти 100 кг завалите ! падает он сам !

      5
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      Рейтинг: +439

      vladimir63 1 час назад

      про пенальти ! смотрите повтор внимательно ! дзюба вместо того чтобы поставить левую ногу вперёд и продолжить игру убрал её назад и упал ! за такое пеналь не ставят !

      0
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      Рейтинг: +1149

      upiter622 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из за этого хохла Ракицкого и забил спартак и на хрен он нам нужен был!

      -4
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      Рейтинг: +3970

      BRO_football 1 час назад

      Отличный матч. Очки распределились так как надо. ЦСКА доволен

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