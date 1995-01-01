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    Священник освятил поле перед матчем «Локомотив» – «Краснодар»

    В 16:30 по московскому времени начался матч 20-го утра чемпионата России «Локомотив»«Краснодар» (0:0, 37 минута).

    За часа до начала встречи поле освятил священник.

    Программа тура продолжится встречей «Спартак»«Зенит», которая начнется в 19:00. По данным пресс-службы петербуржцев, все билеты на 45-тысячный стадион проданы. Гостей поддержат более трех тысяч болельщиков.

    Команда Юрий Семина занимает пятое место в турнирной таблице. Игроки Мурада Мусаева – на 3-й строчке.

    Источник: Твиттер @AnatoByshovets

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Шелкопёр 3 часа назад

      Вот Шапи и не забил) Боевая магия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1443

      Dellleone 4 часа назад

      А кто платил за освещение ?
      Если локо то они не прогадали ?
      Открытие арену тоже осветили на сегодня ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1019

      владимир миронов 4 часа назад

      Только поле? А туалеты, а фонари? Там работы непочатый край.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2502

      Агасфер 4 часа назад

      Гундяевщина уже и в футбол лезет!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Taps 4 часа назад

      Попы уже не знают на чём денег срубить ...
      Мракобесие.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      Flydis 5 часов назад

      Баф на скорость ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5382

      андрей андреев 5 часов назад

      Огласите ВСЮ сумму, пожалуйста.У нас ,например,просто машину освятить от 2000 руб.А здесь стадион....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2502

      Агасфер > андрей андреев 4 часа назад

      Примерно на тысячу умножай,чтобы на посох хватило.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1443

      Dellleone > 4 часа назад

      А кто платил за освещение ? Если Локо то не прогадали !!!
      Ни кто не знает открытие арену сегодня тоже ответили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Пусть озвучат за сколько он осветил ? Я помню как в 90-е годы ушлые церковники ходили по салонам итальянской мебели, ресторанам и другим предприятиям частного бизнеса, предлагая осветить успешный бизнес за 5т. долларов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1009

      InterMilLano1908 > Рубик Докоян 6 часов назад

      Да думаю больше чем 5к$ отдали попку

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > InterMilLano1908 5 часов назад

      Безусловно. Время другое и не сравнимые возможности и доходы начинающих бизнесменов 90-х, и нынешних "денежных мешков".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      kazak161 6 часов назад

      Если осветил значит победит добро!Только зло кто?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4486

      KLIM777 > kazak161 6 часов назад

      Ничья будет ху ли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1427

      Черкизовский Кот > kazak161 4 часа назад

      Добро победило добро. А зло - это сами попы и весь РПЦ.

      4
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