Священник освятил поле перед матчем «Локомотив» – «Краснодар»

В 16:30 по московскому времени начался матч 20-го утра чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар» (0:0, 37 минута).

За часа до начала встречи поле освятил священник.

Программа тура продолжится встречей «Спартак» – «Зенит», которая начнется в 19:00. По данным пресс-службы петербуржцев, все билеты на 45-тысячный стадион проданы. Гостей поддержат более трех тысяч болельщиков.

Команда Юрий Семина занимает пятое место в турнирной таблице. Игроки Мурада Мусаева – на 3-й строчке.