«Зенит» сравнил голы Зе Луиша и Заболотного – 5:1. Гол россиянина показали 5 раз

Пресс-служба «Зенита» опубликовала на YouTube сравнение лучших голов нападающих Зе Луиша и Антона Заболотного в РПЛ.

В ролик вошли пять мячей футболиста «Спартака» и один гол форварда петербургского клуба – в ворота «СКА-Хабаровска» в мае 2018 года (6:0).

«Зенит» признал победу Заболотному со счетом 1:0 за гол в матче 30-го тура чемпионата России-2017/18. Повтор взятия был показан пять раз – после каждого из пяти мячей Зе Луиша.