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    «Зенит» сравнил голы Зе Луиша и Заболотного – 5:1. Гол россиянина показали 5 раз

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала на YouTube сравнение лучших голов нападающих Зе Луиша и Антона Заболотного в РПЛ.

    В ролик вошли пять мячей футболиста «Спартака» и один гол форварда петербургского клуба – в ворота «СКА-Хабаровска» в мае 2018 года (6:0).

    «Зенит» признал победу Заболотному со счетом 1:0 за гол в матче 30-го тура чемпионата России-2017/18. Повтор взятия был показан пять раз – после каждого из пяти мячей Зе Луиша.

    • У Зе Луиша 8 голов в 16 матчах в текущем сезоне РПЛ.
    • Заболотный не забил ни одного в 12 играх.
    • Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в рамках 20-го тура. Начало – в 19:00 мск.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Зенита»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100

      МасСуд 5 часов назад

      А у 'болота' только одим мяч по ходу...... он хоть играет?

      0
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      Рейтинг: +18490

      gol_kak_sokol 6 часов назад

      У бомжей все норм с чувством юмора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3544

      vka1970 6 часов назад

      Не плохо так Зенит над Заболотным поприкалывался.
      Наверное пресс служба хочет чтоб Антон злее был.Хотя не факт, что его на поле выпустят в основе.

      0
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      Рейтинг: +319

      Валерий1965 6 часов назад

      Да лаааадно) Думаю, он и сам знает, что реализовывать моменты нужно чаще) Думаю, в этом и фишка ролика... Удачи Зениту!) И классной игры всем нам)

      0
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      Рейтинг: +643

      Derzkiy1 7 часов назад

      В чем прикол, простебать своего так называемого футболиста ?

      3
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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы 7 часов назад

      Посмотрел ролик. Подумал пресс-служба Спартака так сработала, ан нет , Зенит сам постебался над своим игроком. Весело, креативненько.

      4
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      Рейтинг: +615

      lejnin 7 часов назад

      я бы на месте Заболотного разозлился после этого ролика, вышел сегодня на поле и положил трёшечку...в ворота Зенита :D:D

      4
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      Рейтинг: +5376

      ufos73 7 часов назад

      Поржал, креативно так ))

      5
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      Рейтинг: +591

      deimos88 8 часов назад

      Пресс-службе Зенита +5 в карму))

      3
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      Рейтинг: +1266

      TOMSON 8 часов назад

      Смешно конечно. Но вот тут у некоторых за лайк в дубль отправляют, а тут в открытую смеются над своим футболистом, которому ещё деньги платят. Не боятся что он в конец мотивацию потеряет?

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