«Зенит» сравнил голы Зе Луиша и Заболотного – 5:1. Гол россиянина показали 5 раз

А у 'болота' только одим мяч по ходу...... он хоть играет?
Пресс-служба «Зенита» опубликовала на YouTube сравнение лучших голов нападающих Зе Луиша и Антона Заболотного в РПЛ.
В ролик вошли пять мячей футболиста «Спартака» и один гол форварда петербургского клуба – в ворота «СКА-Хабаровска» в мае 2018 года (6:0).
«Зенит» признал победу Заболотному со счетом 1:0 за гол в матче 30-го тура чемпионата России-2017/18. Повтор взятия был показан пять раз – после каждого из пяти мячей Зе Луиша.
- У Зе Луиша 8 голов в 16 матчах в текущем сезоне РПЛ.
- Заболотный не забил ни одного в 12 играх.
- Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в рамках 20-го тура. Начало – в 19:00 мск.