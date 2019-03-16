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    Нобоа: «Зенит» точно будет готов к игре со «Спартаком»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа накануне матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» заявил, что к игре против красно-белых петербуржцы успеют восстановить силы после встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), состоявшейся в четверг.

    – Чего ждете от матча со «Спартаком»?

    – Это будет встреча с принципиальным соперником. Они идут на четвертом месте, так что тоже хотят заработать очки.

    – Между двумя играми пройдет совсем немного времени. Успеете восстановиться?

    – «Зенит» – это команда, которая всегда играет в еврокубках, так что мы привыкли к такому графику. Мы точно будем готовы.

    • Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают москвичей на восемь очков.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +814

      ухоженный крокодил 8 часов назад

      А х.у.ли Сережа, Набоа и Жиркова не заявил в ЛЕ.
      Результат на лицо.

      0
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      Рейтинг: +29594

      Полная Канистра 9 часов назад

      а серёжа говорит обратное что не привыкли к такому графику можешь спросить у него

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2240

      serppion 9 часов назад

      «Зенит» – это команда, которая играет и проигрывает в еврокубках, так что они привыкли к такому графику.
      Уж очень оптимистичен этот Нобоа. Успел бы оправиться от испанского изнасилования.

      1
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      Рейтинг: +128

      KPCCSPB 9 часов назад

      Ага, с Уфой отрезками смогли победить, в ЛЕ просто не бегали даже, а что сегодня ждать даже не знаю(

      0
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      Рейтинг: +2372

      BarStep 11 часов назад

      Давайте парни, удивите нас наконец-то качественной игрой! Мы ждем сегодня от вас только победы и не меньше..

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