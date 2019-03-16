Нобоа: «Зенит» точно будет готов к игре со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа накануне матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» заявил, что к игре против красно-белых петербуржцы успеют восстановить силы после встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), состоявшейся в четверг.

– Чего ждете от матча со «Спартаком»?

– Это будет встреча с принципиальным соперником. Они идут на четвертом месте, так что тоже хотят заработать очки.

– Между двумя играми пройдет совсем немного времени. Успеете восстановиться?

– «Зенит» – это команда, которая всегда играет в еврокубках, так что мы привыкли к такому графику. Мы точно будем готовы.