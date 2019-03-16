Нобоа: «Зенит» точно будет готов к игре со «Спартаком»

А х.у.ли Сережа, Набоа и Жиркова не заявил в ЛЕ.
Результат на лицо.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа накануне матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» заявил, что к игре против красно-белых петербуржцы успеют восстановить силы после встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), состоявшейся в четверг.
– Чего ждете от матча со «Спартаком»?
– Это будет встреча с принципиальным соперником. Они идут на четвертом месте, так что тоже хотят заработать очки.
– Между двумя играми пройдет совсем немного времени. Успеете восстановиться?
– «Зенит» – это команда, которая всегда играет в еврокубках, так что мы привыкли к такому графику. Мы точно будем готовы.
- Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают москвичей на восемь очков.