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    Навас: «Пока я в «Реале», буду отдавать все за эмблему, которую ношу на груди»

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас после победы над «Сельтой» (2:0) в матче 28-го тура Примеры заявил, что готов отработать свой контракт с клубом до конца.

    Костариканец вышел в стартовом составе мадридцев в чемпионате Испании впервые с 13 января.

    «У меня осталось два года по контракту. Никто не может предсказать будущее, но пока я здесь, я собираюсь отдать все, что у меня есть, за эмблему, которую ношу на груди.

    Я просто должен сосредоточиться на тренировках каждый день, быть ответственным и играть, когда это нужно. Я понятия не имею, буду ли я в стартовом составе. Я готов играть, и, если тренер даст мне больше возможностей, я буду наслаждаться ими», – сказал Навас.

    • 32-летний вратарь выступает за «Реал» с 2014 года.
    • В текущем сезоне Навас провел за мадридцев 15 игр во всех турнирах и пропустил 15 голов.

    Источник: Tribalfootball

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