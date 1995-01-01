Навас: «Пока я в «Реале», буду отдавать все за эмблему, которую ношу на груди»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас после победы над «Сельтой» (2:0) в матче 28-го тура Примеры заявил, что готов отработать свой контракт с клубом до конца.

Костариканец вышел в стартовом составе мадридцев в чемпионате Испании впервые с 13 января.

«У меня осталось два года по контракту. Никто не может предсказать будущее, но пока я здесь, я собираюсь отдать все, что у меня есть, за эмблему, которую ношу на груди.

Я просто должен сосредоточиться на тренировках каждый день, быть ответственным и играть, когда это нужно. Я понятия не имею, буду ли я в стартовом составе. Я готов играть, и, если тренер даст мне больше возможностей, я буду наслаждаться ими», – сказал Навас.