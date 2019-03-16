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    Коке – о вылете «Атлетико» из ЛЧ: «Просим прощения у всех болельщиков за то, что не добились результата»

    Полузащитник «Атлетико» Коке принес извинения болельщикам команды за вылет из Лиги чемпионов.

    В первом матче 1/8 финала мадридцы дома победили «Ювентус» со счетом 2:0, но в ответной игре пропустили три безответных гола и не вышли в четвертьфинал.

    «За эту неделю люди пережили неприятные моменты. Болельщики, которые были в Турине, ощутили боль, потому что мы не прошли дальше. Единственное, что мы можем сделать, это поблагодарить их за то, что они всегда с нами. И в хорошие времена, и особенно в плохие.

    Все, кто был в Турине и на домашнем матче с «Ювентусом»… Мы просим прощения у всех за то, что не добились результата, и всегда благодарим вас за поддержку.

    Я уверен в том, что мы будем вместе, особенно в плохие времена. Наступают трудные моменты, как на этой неделе. Мы все вместе, как всегда при взлетах и падениях. Эта команда проиграла два финала Лиги чемпионов, и она поднялась. И мы собираемся это сделать вновь прямо сейчас», – сказал Коке.

    Источник: Marca

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