Жезус: «Если «Сити» выиграет ЛЧ, мне придется сделать новую татуировку»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус заявил, что сделает памятную татуировку, если клуб победит в Лиге чемпионов.

«Если мы выиграем Лигу чемпионов, то, я думаю, мне придется сделать новую татуировку, потому что это очень большой турнир. Татуировки, которые у меня имеются, касаются моей жизни. А футбол – это моя жизнь, поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы что-то напоминало мне о победе в Лиге чемпионов.

Я выиграл АПЛ и чемпионат Бразилии с «Палмейрасом», и я не делал татуировок по этому поводу. Но у меня есть тату, посвященная завоеванию золотой медали сборной Бразилии на Олимпиаде в Рио. И, я думаю, будет хорошо сделать одну о Лиге чемпионов.

Я был бы счастлив, если бы однажды на моей коже закончилось место, потому что я хочу выиграть все титулы. Вот почему я говорю, что футбол – это моя жизнь», – сказал Жезус.