Вратарь «Реала» Кейлор Навас прокомментировал возвращение в стартовый состав команды. Сегодня он сыграл в матче 28-го тура Примеры с «Сельтой» (2:0), это его первая игра в старте в чемпионате с января.

«Люди, которые говорили, что я плохо тренируюсь, должны принять [что были неправы]. Потому что либо они не знают меня, либо никогда не видели, как я тренируюсь.

Все в команде знают, что я тренируюсь. В конце тоннеля всегда есть свет. Я хочу наслаждаться моментом и жить им. Если вы думаете о будущем, то теряете перспективу времени, в котором живете.

Я работаю каждую неделю, чтобы быть в команде, и сегодня солнце взошло», – сказал Навас.

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