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    Навас – о критиках: «Они либо не знают меня, либо никогда не видели, как я тренируюсь»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас прокомментировал возвращение в стартовый состав команды. Сегодня он сыграл в матче 28-го тура Примеры с «Сельтой» (2:0), это его первая игра в старте в чемпионате с января.

    «Люди, которые говорили, что я плохо тренируюсь, должны принять [что были неправы]. Потому что либо они не знают меня, либо никогда не видели, как я тренируюсь.

    Все в команде знают, что я тренируюсь. В конце тоннеля всегда есть свет. Я хочу наслаждаться моментом и жить им. Если вы думаете о будущем, то теряете перспективу времени, в котором живете.

    Я работаю каждую неделю, чтобы быть в команде, и сегодня солнце взошло», – сказал Навас.

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    Источник: Marca

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    16.03.2019 23:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 11 часов назад

      Все свои главные победы Реал одержал именно при нем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11741

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      Успехов тебе, Кейлор!

      2
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