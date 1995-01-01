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    Бундеслига. «Боруссия» Д в большинстве обыграла «Герту» и вернулась на первое место

    «Боруссия» Д в гостях обыграла «Герту» в матче 26-го тура Бундеслиги – 3:2.

    На 85-й минуте встречи при счете 2:2 у хозяев был удален защитник Джордан Торунарига. На 92-й минуте полузащитник Марко Ройс забил победный гол. На 95-й минуте у «Герты» был удален форвард Ведад Ибишевич.

    «Боруссия» набрала 60 очков и вернулась на первую строчку, обойдя «Баварию» (57 очков, игра в запасе). «Герта» с 35 очками идет десятой.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Герта – Боруссия Д – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Калу, 4; 1:1 – Делэйни, 14; 2:1 – Калу (с пенальти), 35; 2:2 – Загаду, 47; 2:3 – Ройс, 90+2.

    Удаления: Торунарига, 85; Ибишевич, 95 – нет.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 минут назад

      "Шмелям" с трудом достаются очки, начиная с января 2019г. И преимущество в 9 очков они всё растеряли.

      0
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      Рейтинг: +2502

      zatonn 22 минуты назад

      Это ненадолго

      0
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