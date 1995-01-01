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    Бердыев – о поражении от «Ростова»: «Сказалось мастерство Еременко и Попова»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2).

    – В целом, неплохую игру провели, но такого усиления на заменах, как у «Ростова», у нас нет. Ну и конечно, контратаки. Мастерство Еременко и Попова в конце сказалось.

    – Виталий Кафанов сказал, что первый тайм «Рубина» был одним из лучших таймов в этом сезоне. Вы также считаете?

    – Ну, не один из лучших, но так будем говорить: неплохой. Второй тайм начали не очень, потом вроде как стало получаться то, что наигрывали, но, к сожалению, не забили.

    • «Ростов» с 29 очками занимает шестое место в таблице.
    • «Рубин» с 28 очками идет строчкой ниже.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 1 час назад

      "Сказалось мастерство"?
      А..каков был расчёт,Курбан Байрамыч? Что Ерёма обкуреный выйдет?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3739

      _Marqella_ 1 час назад

      Ерёменко выиграл у Рубина.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 1 час назад

      Игра была равной.

      1
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Спартак жжёт!

      4
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    • ...
      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 3 часа назад

      Физрук нашел очередное оправдание

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