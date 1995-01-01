Гончаренко – о победе над «Уралом»: «Важно, что мы способны дожимать соперника»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Урала».

«Мы довольны победой, идем вперед. Мы нашли возможность в последние 25-30 минут увеличить темп игры, а в первом тайме у нас не было ударов в створ ворот и особых моментов. Важно было чуть быстрее сыграть на половине соперника, и там закрепиться, так как много теряли мячей в простых ситуациях. Получилось создать голевой момент со стандарта и реализовать его. Важно, что имея территориальное преимущество, мы способны дожимать соперника», – сказал Гончаренко.