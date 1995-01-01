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    Гончаренко – о победе над «Уралом»: «Важно, что мы способны дожимать соперника»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Урала».

    «Мы довольны победой, идем вперед. Мы нашли возможность в последние 25-30 минут увеличить темп игры, а в первом тайме у нас не было ударов в створ ворот и особых моментов. Важно было чуть быстрее сыграть на половине соперника, и там закрепиться, так как много теряли мячей в простых ситуациях. Получилось создать голевой момент со стандарта и реализовать его. Важно, что имея территориальное преимущество, мы способны дожимать соперника», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА победил «Урал» благодаря голу Марио Фернандеса на 75-й минуте.
    • ЦСКА обогнал «Краснодар» и теперь занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      Киркинитидец 3 часа назад

      уси-пуси Витюня!

      0
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Мусаев, пообщайся с Гончаренко, будет полезно. Или с Карпиным.

      0
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      Рейтинг: +868

      Dimka_Foxy > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Зачем? Пусть хотя бы одна команда будет которая играет. Чемпионат автобусов

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