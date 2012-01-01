Навас, Марсело, Иско и Бэйл – в стартовом составе «Реала» на матч с «Сельтой». Это первая игра мадридцев после возвращения Зидана

Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом выбрал стартовый состав команды на матч 28-го тура Примеры против «Сельты».

С первых минут на поле выйдут Кейлор Навас, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио, Лука Модрич, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 мск.