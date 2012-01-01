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    Навас, Марсело, Иско и Бэйл – в стартовом составе «Реала» на матч с «Сельтой». Это первая игра мадридцев после возвращения Зидана

    Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом выбрал стартовый состав команды на матч 28-го тура Примеры против «Сельты».

    С первых минут на поле выйдут Кейлор Навас, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио, Лука Модрич, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 мск.

    • Это первый матч «Реала» после возвращения Зидана на тренерский мостик.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии14
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      Рейтинг: +34

      Александр Алмазов 2 часа назад

      Смотрел сегодня матч по телевизору. Сразу видно, что легендарный Зизу, вернулся в Мадрид. Игроки задвигались, стали бегать. Ожил Иско, Ассенсио, начал выходить на новый уровень, главное вернулся Навас. Я не против Куртуа, но мне больше по душе Навас,его в клад в команду, значительно больше. Я как болельщик королевского клуба, с новыми ожидания, смотрю в будущее, ожидания новых побед.

      1
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 3 часа назад

      Должны одержать победу.

      2
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      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 4 часа назад

      Навас уже пару раз спас!

      1
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Подоспела реанимация!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 4 часа назад

      Состав "Реала" на игру при Зидане заметно отличается, чем при Солари.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy 5 часов назад

      Опять перешел на ромбик 4-1-2-1-2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      Maxi_7 5 часов назад

      Ну наконец-то, пришел человек с яйцами в команду, теперь Куртуа до конца сезона будет только в кубке и ЛЧ играть)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +278

      EsKamilio > Maxi_7 5 часов назад

      Ты хотел сказать, что в этом сезоне он уже не будет играть? ))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      Maxi_7 > EsKamilio 5 часов назад

      Именно это я и хотел сказать;)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      Obojaemiy 5 часов назад

      Сегодня Иско сделает результат! Вот увидите!

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      Рейтинг: +512

      Maxi_7 > Obojaemiy 3 часа назад

      Красава!))

      1
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      Рейтинг: -3

      ZIDAN 05 5 часов назад

      Зиданище тащи

      2
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      Рейтинг: +432

      SarJr 5 часов назад

      Ну видно у зидана больше времени будет играть марсело, а не ругилон, до лета так точно

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