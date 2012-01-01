Навас, Марсело, Иско и Бэйл – в стартовом составе «Реала» на матч с «Сельтой». Это первая игра мадридцев после возвращения Зидана

Смотрел сегодня матч по телевизору. Сразу видно, что легендарный Зизу, вернулся в Мадрид. Игроки задвигались, стали бегать. Ожил Иско, Ассенсио, начал выходить на новый уровень, главное вернулся Навас. Я не против Куртуа, но мне больше по душе Навас,его в клад в команду, значительно больше. Я как болельщик королевского клуба, с новыми ожидания, смотрю в будущее, ожидания новых побед.
Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом выбрал стартовый состав команды на матч 28-го тура Примеры против «Сельты».
С первых минут на поле выйдут Кейлор Навас, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио, Лука Модрич, Гарет Бэйл и Карим Бензема.
«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 мск.
- Это первый матч «Реала» после возвращения Зидана на тренерский мостик.