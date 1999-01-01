Гранат, Полоз и Бухаров – в старте «Рубина» на матч с «Ростовом», Мевля, Ионов и Еременко – выйдут с первых минут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Могилевец, Подберeзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов, Ерeменко, Зайнутдинов, Сигурдарсон.

Матч «Рубин» – «Ростов» состоится на стадионе «Казань Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.