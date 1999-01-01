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    Гранат, Полоз и Бухаров – в старте «Рубина» на матч с «Ростовом», Мевля, Ионов и Еременко – выйдут с первых минут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».

    «Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Могилевец, Подберeзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов, Ерeменко, Зайнутдинов, Сигурдарсон.

    Матч «Рубин» – «Ростов» состоится на стадионе «Казань Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3739

      _Marqella_ 7 часов назад

      Встречаются два автобуса Эстонский и Туркменский.....интересно, кто же победит??? думаю разойдутся нулевой ничьей....)) можно не смотреть...))

      -3
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 7 часов назад

      Крупная победа со счётом 1-0 нас ждёт...

      0
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      Рейтинг: +50

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 7 часов назад

      Ростов - смесь Зенита , Спартака и старого Ростова

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