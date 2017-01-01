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    Хохлов – о поражении от «Оренбурга»: «Я недоволен игрой, самое главное – результат»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после поражения своей команды от «Оренбурга» в матче 20-го тура чемпионата России.

    «Какой тут комментарий по игре? «Оренбург» смог использовать свой шанс, а мы не сумели моменты реализовать. Я недоволен игрой, самое главное – результат», – сказал Хохлов.

    • Единственный гол в матче забил сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович.
    • После этой игры «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6053

      alex1951 3 часа назад

      С вещичками на выход,
      ибо эти неуклюжие оправдания ,скрывают истинное положение дел....
      а там внутри,похоже ,кризис жанра - бардак по-нашему ((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 3 часа назад

      Одним словом "невезуха".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Вторая игра подряд с обидным счётом, нужна третья попытка, дерзай Дима, прорвёт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      Динамо это прошлое, все поняли.
      Теперь игроков надо купить, а не партия решает.
      Москву в топку.

      0
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 6 часов назад

      Рано Хохлова на такой уровень выпускать. Постажироваться в странах СНГ восточного направления, лет этак пять. Потом пом.главного тренера в России в клубе ФНЛ..Лично я болею за "Динамо" с 1959 года. Обидно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Да того же Красножана пригласите и то лучше этого мутного тренера будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 8 часов назад

      рапорт на стол об уходе из МВД срочно

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo 9 часов назад

      кто живет на дне океана ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > 84aivengo 8 часов назад

      Хохлов чтоль?

      1
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo > prezent2017 7 часов назад

      втб.... клуб не могут с колен поднять

      2
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