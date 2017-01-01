Хохлов – о поражении от «Оренбурга»: «Я недоволен игрой, самое главное – результат»

С вещичками на выход,
ибо эти неуклюжие оправдания ,скрывают истинное положение дел....
а там внутри,похоже ,кризис жанра - бардак по-нашему ((((
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после поражения своей команды от «Оренбурга» в матче 20-го тура чемпионата России.
«Какой тут комментарий по игре? «Оренбург» смог использовать свой шанс, а мы не сумели моменты реализовать. Я недоволен игрой, самое главное – результат», – сказал Хохлов.
- Единственный гол в матче забил сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович.
- После этой игры «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.