Хохлов – о поражении от «Оренбурга»: «Я недоволен игрой, самое главное – результат»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после поражения своей команды от «Оренбурга» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Какой тут комментарий по игре? «Оренбург» смог использовать свой шанс, а мы не сумели моменты реализовать. Я недоволен игрой, самое главное – результат», – сказал Хохлов.