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    «Атлетико» намерен пожаловаться на Роналду в УЕФА

    «Атлетико» может подать жалобу в УЕФА на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает AS.

    По информации источника, в мадридском клубе считают, что поведение португальца, который спародировал жест Диего Симеоне, носило оскорбительный характер.

    «Атлетико» хочет наказать футболиста за то, что он, в отличие от Симеоне, адресовал жест болельщикам чужой команды.

    Кроме того, видеокамеры зафиксировали нецензурные выражения Роналду, также адресованные фанатам «Атлетико».

    • Роналду оформил хет-трик в матче.
    • Благодаря домашней победе 3:0 «Ювентус» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии33
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Все началось с Симеоне и теперь этот дурной пример перекинулся на многие футбольные поля. Уже есть множество примеров с подобным жестом. УЕФА надо заниматься серьезно этим вопросом, если все это будет продолжаться ,иначе футбол превратится в порно-футбол.

      2
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      Рейтинг: +2178

      Yev 6 часов назад

      Будут мерятся бляхами на ремнях с Симеоне?

      0
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      Рейтинг: +512

      Maxi_7 6 часов назад

      Я подумал сначала, что на то, что он им треху отгрузил)

      2
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      Рейтинг: +401

      Genz 6 часов назад

      Адвокаты Роналдо объяснят что этот жест обращен к симеоне, так как Роналдо не мог найти глазами симеоне и показал болельщикам, чтобы Тебе передали Симеонеи ,что этот жест относится к нему

      3
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      Рейтинг: +634

      Derzkiy1 7 часов назад

      Этот жест многова стоит , Криш красава

      2
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      Рейтинг: +70

      Aragon555 7 часов назад

      Как та собачка... укусить не может, но гавкнуть надо. Надо было так активно играть, а не жалобы строчить...

      4
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      Рейтинг: +2380

      Добрый Бобер > Aragon555 5 часов назад

      Вот да. Умейте достойно проиграть, ё-моё.

      2
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      Рейтинг: +323

      Санёк 17 7 часов назад

      Будете обжаловать,что у вашего тренера яйцы больше чем у Роналду?, ха-ха-ха ой не могу

      0
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 7 часов назад

      Логично - Симеоне впаяли штраф, значит и Роналду тоже должен раскошелиться. Дисква - это перебор.

      2
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      Рейтинг: +11575

      portero 8 часов назад

      главное чтоб без дисквы , а то на результат может повлиять

      8
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      Рейтинг: +1485

      все_будет_AUDI 8 часов назад

      За своим психо тренером следите.

      6
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