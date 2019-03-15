«Атлетико» намерен пожаловаться на Роналду в УЕФА

«Атлетико» может подать жалобу в УЕФА на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает AS.

По информации источника, в мадридском клубе считают, что поведение португальца, который спародировал жест Диего Симеоне, носило оскорбительный характер.

«Атлетико» хочет наказать футболиста за то, что он, в отличие от Симеоне, адресовал жест болельщикам чужой команды.

Кроме того, видеокамеры зафиксировали нецензурные выражения Роналду, также адресованные фанатам «Атлетико».