«Атлетико» намерен пожаловаться на Роналду в УЕФА

Все началось с Симеоне и теперь этот дурной пример перекинулся на многие футбольные поля. Уже есть множество примеров с подобным жестом. УЕФА надо заниматься серьезно этим вопросом, если все это будет продолжаться ,иначе футбол превратится в порно-футбол.
«Атлетико» может подать жалобу в УЕФА на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает AS.
По информации источника, в мадридском клубе считают, что поведение португальца, который спародировал жест Диего Симеоне, носило оскорбительный характер.
«Атлетико» хочет наказать футболиста за то, что он, в отличие от Симеоне, адресовал жест болельщикам чужой команды.
Кроме того, видеокамеры зафиксировали нецензурные выражения Роналду, также адресованные фанатам «Атлетико».
- Роналду оформил хет-трик в матче.
- Благодаря домашней победе 3:0 «Ювентус» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов.