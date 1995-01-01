Мончи может вернуться в «Севилью»

«Севилья» ведет переговоры с бывшим спортивным директором «Ромы» Рамоном Мончи.

«С сегодняшнего дня Хоакин Капаррос перестанет занимать должность спортивного директора. Мы планируем назначить на этот пост лучшего специалиста, и таковым является Мончи. Мы уже провели с ним переговоры, после них осталось очень положительное впечатление. Разговор с Мончи прошел очень удачно», – сказал президент андалусийского клуба Хосе Кастро.