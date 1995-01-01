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    Мончи может вернуться в «Севилью»

    «Севилья» ведет переговоры с бывшим спортивным директором «Ромы» Рамоном Мончи.

    «С сегодняшнего дня Хоакин Капаррос перестанет занимать должность спортивного директора. Мы планируем назначить на этот пост лучшего специалиста, и таковым является Мончи. Мы уже провели с ним переговоры, после них осталось очень положительное впечатление. Разговор с Мончи прошел очень удачно», – сказал президент андалусийского клуба Хосе Кастро.

    • Капаррос возглавил «Севилью» вместо уволенного Пабло Мачина.
    • Мончи был спортивным директором «Севильи» с 2000 по 2017 год.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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