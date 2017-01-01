Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Сайманов: «Впервые за долгое время у «Рубина» нет долгов перед игроками. До конца года будем платить зарплаты в срок»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов разъяснил ситуацию с финансовым положением клуба.

    «В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов. И у нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут четкие выплаты зарплаты без задержек точно в сроки. Теперь у клуба есть понимание финансовой ситуации и средства на счету. Это даже непривычно говорить, но теперь финансовое состояние «Рубина» довольно стабильное, мы заключили новые спонсорские контракты, прилично сократили наш бюджет за время работы, и он сейчас небольшой. Но это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане все у нас хорошо, клуб стабилен и тяжелые времена позади.

    У нас есть обязательства только перед Чико Флоресом, но это не задолженность. С ним был составлен график с плановыми платежами. Поэтому долгов у нас ни перед кем нет и просроченных платежей тоже. Наконец-то мы сейчас подошли к тому, о чем говорили, когда вернулись в клуб: что нужно несколько лет, чтобы выправить ситуацию клуба. Думаю, что даже в этом сезоне мы ещe поборемся за место в еврокубках. Мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее», – сказал Сайманов.

    • После 19-ти туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В октябре прошлого года УЕФА отстранил казанцев за нарушение финансового фэйр-плей от участия в еврокубках, в которые клуб может выйти в ближайшие два сезона.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Теперь надо ждать красивую игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      FaTeK1945ru 10 часов назад

      ...какое счастье!!! А Караденизу с процентами долг вернули?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 12 часов назад

      Зенит помог покупкой Азмуна.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru