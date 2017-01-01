Сайманов: «Впервые за долгое время у «Рубина» нет долгов перед игроками. До конца года будем платить зарплаты в срок»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов разъяснил ситуацию с финансовым положением клуба.

«В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов. И у нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут четкие выплаты зарплаты без задержек точно в сроки. Теперь у клуба есть понимание финансовой ситуации и средства на счету. Это даже непривычно говорить, но теперь финансовое состояние «Рубина» довольно стабильное, мы заключили новые спонсорские контракты, прилично сократили наш бюджет за время работы, и он сейчас небольшой. Но это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане все у нас хорошо, клуб стабилен и тяжелые времена позади.

У нас есть обязательства только перед Чико Флоресом, но это не задолженность. С ним был составлен график с плановыми платежами. Поэтому долгов у нас ни перед кем нет и просроченных платежей тоже. Наконец-то мы сейчас подошли к тому, о чем говорили, когда вернулись в клуб: что нужно несколько лет, чтобы выправить ситуацию клуба. Думаю, что даже в этом сезоне мы ещe поборемся за место в еврокубках. Мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее», – сказал Сайманов.