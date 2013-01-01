«Реал» летом может купить Стерлинга

Один из ведущих игроков Ман Сити. Да ни за что.
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может переехать в Испанию в летнее трансферное окно.
Англичанин хочет приобрести «Реал», сообщает Mirror.
Ранее уже сообщалось об интересе мадридцев к 24-летнему футболисту, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в прошлом говорил, что ему нравится игра Стерлинга.
- В этом сезоне вингер провел за «Сити» 39 матчей, забил 19 голов и сделал 16 результативных передач.
- Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2023 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость Стерлинга составляет 120 миллионов евро.