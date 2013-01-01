«Реал» летом может купить Стерлинга

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может переехать в Испанию в летнее трансферное окно.

Англичанин хочет приобрести «Реал», сообщает Mirror.

Ранее уже сообщалось об интересе мадридцев к 24-летнему футболисту, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в прошлом говорил, что ему нравится игра Стерлинга.