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    «Реал» летом может купить Стерлинга

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может переехать в Испанию в летнее трансферное окно.

    Англичанин хочет приобрести «Реал», сообщает Mirror.

    Ранее уже сообщалось об интересе мадридцев к 24-летнему футболисту, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в прошлом говорил, что ему нравится игра Стерлинга.

    • В этом сезоне вингер провел за «Сити» 39 матчей, забил 19 голов и сделал 16 результативных передач.
    • Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2023 года.
    • По данным Transfermarkt, стоимость Стерлинга составляет 120 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Один из ведущих игроков Ман Сити. Да ни за что.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5685

      Cules2013 16 часов назад

      ага, так его Сити и продаст))

      1
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