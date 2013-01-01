Гвардиола – об уходе Санчо из «Сити»: «Он не захотел принять этот вызов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение об уходе из клуба полузащитника Джейдона Санчо.

Англичанин выступал за молодежную команду «Сити», а летом 2017 года перешел в дортмундскую «Боруссию» за 8 миллионов евро. За основной состав «горожан» он не провел ни одного матча.

«Почему ушел Санчо? Понятия не имею. Он не хотел принимать этот вызов, эту возможность узнать, смог бы он или нет. Он решил отправиться туда [в «Боруссию»]. Так что все отлично. Все идет хорошо, поздравляю его с тем, что он делает.

Он проделывает изумительную работу. Он сделал это невероятно хорошо в текущем сезоне.

Что бы случилось в этом сезоне [в «Сити»]? Я не знаю. Опять же, что касается игроков, это зависит от них и от того, что они делают на поле», – сказал Гвардиола.