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    Гвардиола – об уходе Санчо из «Сити»: «Он не захотел принять этот вызов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение об уходе из клуба полузащитника Джейдона Санчо.

    Англичанин выступал за молодежную команду «Сити», а летом 2017 года перешел в дортмундскую «Боруссию» за 8 миллионов евро. За основной состав «горожан» он не провел ни одного матча.

    «Почему ушел Санчо? Понятия не имею. Он не хотел принимать этот вызов, эту возможность узнать, смог бы он или нет. Он решил отправиться туда [в «Боруссию»]. Так что все отлично. Все идет хорошо, поздравляю его с тем, что он делает.

    Он проделывает изумительную работу. Он сделал это невероятно хорошо в текущем сезоне.

    Что бы случилось в этом сезоне [в «Сити»]? Я не знаю. Опять же, что касается игроков, это зависит от них и от того, что они делают на поле», – сказал Гвардиола.

    • В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 34 матча, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.
    • На сегодняшний день Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 80 миллионов евро.

    Источник: Goal

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Все правильно ,каждый игрок кузнец своего счастья.

      1
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      Рейтинг: +203

      borusse 6 часов назад

      это гвардиола не захотел дать ему шанс ,теперь жалеет наверное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      АИН-27 7 часов назад

      Иногда игрок может что угодно делать, но либо попадает в состав, либо нет. То, что заявка на матч зависит от игроков - это лукавство. Она от тренера зависит. У многих тренеров определенные игроки постоянно в основе, даже если косячат и явно слабее замены, но все равно в основе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +197

      Konyshev_RW 13 часов назад

      В сити он не получил бы шанса в ближайшее время, а в Боруссии он раскрывает себя уже сейчас, и стоимость его выросла в 10 раз. Все правильно он сделал.

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