Смолов: «Сожалею, что из «Фейеноорда» вернулся в «Динамо». Если бы остался, карьера сложилась бы иначе»

сидел бы там на лавке, как Краснодар без него заиграл...
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, о каком решении жалеет. Оно связано с футбольной карьерой.
«Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе», – сказал игрок.
- Смолов был в аренде в «Фейеноорде» с 2010 по 2011 год (11 матчей в чемпионате Голландии, ноль голов).
- Форвард – воспитанник саратовской школы футбола.
- На счету игрока 37 матчей и 12 голов за сборную России.