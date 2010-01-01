Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Смолов: «Сожалею, что из «Фейеноорда» вернулся в «Динамо». Если бы остался, карьера сложилась бы иначе»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, о каком решении жалеет. Оно связано с футбольной карьерой.

    «Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе», – сказал игрок.

    • Смолов был в аренде в «Фейеноорде» с 2010 по 2011 год (11 матчей в чемпионате Голландии, ноль голов).
    • Форвард – воспитанник саратовской школы футбола.
    • На счету игрока 37 матчей и 12 голов за сборную России.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      Kokmarov 3 часа назад

      сидел бы там на лавке, как Краснодар без него заиграл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Там столько бы не заработал. И за твои проказы сидел бы в нужном месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Михаил Спартач 6 часов назад

      Смолов был в аренде в «Фейеноорде» с 2010 по 2011 год (11 матчей в чемпионате Голландии, ноль голов). Действительно, почему там не остался?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > Михаил Спартач 6 часов назад

      11 матчей в чемпионате Голландии, ноль голов=============Вот это ты верно заметил )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2227

      serppion 8 часов назад

      Кончился Федя как футболист, раз о прошлом жалеет. С таким анализом на будущее не надейся...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 8 часов назад

      Все тоже давно сожалеют, что ты вернулся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 12 часов назад

      Меньше по клубам надо было шляться, а посвящать время футболу. Шансов давали уйму. Его больше Кокорина пестовали в Динамо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 12 часов назад

      Федя, карьера - штука капризная... Насчёт неё не сожалей. А, вот, САМА ЖИЗНЬ ТВОЯ точно бы пошла иначе!)))
      Хоть своим МОЛОДЫМ ТОВРИЩАМ (часто тупорылым)объясни, что надо выбирать: БАБЛО в суверенном чемпионате или ИГРУ в нормальном человеческом футболе))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      solodealer > ivan-football-fan 6 часов назад

      КОКОРИН - КЛАССИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Паря решил проехаться на урожденном таланте и , не трудясь, расслабился на миллионах долларов....
      Про Бога забыл+++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 12 часов назад

      Лопырев, пойми, наконец, что и в Голландии и в Динамо свою жизнь надо посвятить футболу, а не пьяным гонкам и телешоу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч 13 часов назад

      Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
      Если то, что случилось, нельзя изменить.
      Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
      С этим прошлым порвите непрочную нить.

      Никогда не жалейте о том, что случилось.
      Иль о том, что случиться не может уже.
      Лишь бы озеро вашей души не мутилось
      Да надежды, как птицы, парили в душе.

      Не жалейте своей доброты и участья.
      Если даже за все вам — усмешка в ответ.
      Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
      Не жалейте, что вам не досталось их бед.

      Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
      Поздно начали вы или рано ушли.
      Кто-то пусть гениально играет на флейте.
      Но ведь песни берет он из вашей души.

      Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
      Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
      Пусть другой гениально играет на флейте,
      Но еще гениальнее слушали вы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan > Вот оно чё Михалыч 12 часов назад

      ++
      Каждый выбирает по себе
      Женщину, религию, дорогу.
      Дьяволу служить или пророку —
      Каждый выбирает по себе.
      Каждый выбирает для себя
      Слово для любви и для молитвы.
      Шпагу для дуэли, меч для битвы
      Каждый выбирает для себя.
      Каждый выбирает по себе.
      Щит и латы, посох и заплаты,
      Меру окончательной расплаты
      Каждый выбирает по себе.
      Каждый выбирает для себя…
      И мы тоже выбираем — как умеем.
      Ни к кому претензий не имеем.
      Каждый выбирает для себя!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +503

      yurdin > Вот оно чё Михалыч 11 часов назад

      Слушай, ты как свои, прям, дементьевские стихи выкладываешь)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > yurdin 10 часов назад

      Дык кто в курсе что дементьевские, тот просто молча плюсует. ) Кто не в курсе , тому без разницы чьи стихи ,главное хорошие.И тоже плюсует.))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2227

      serppion > Вот оно чё Михалыч 8 часов назад

      Крысячничество твое оправдание. Мог бы, как цитату, кавычками отметить позаимствованное.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > serppion 8 часов назад

      Крысячничество твое оправдание======================Мишка Квакин , прежде чем кидаться такими словами, сначала узнай что эти слова означают. "Крысами" называют в уголовном мире тех, кто ворует у своих же собратьев...У своих ,понимаешь ?..... Ну это у них уголовников.... У писателей когда кто то издает чужие произведения под своим именем это называется плагиатом....Уловил момент Мишка Квакин ? Момент в словах----- "издает(печатает книги) чужие произведения под своим именем ". -------Я не печатал этот стих, я его процитировал И свое имя под стихами не указывал..А проще скопипастил.
      Твои претензии из за твоего общего незнания...К сожалению из за твоего недообразования ,пришлось писать все это.Образованные люди это всё знают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1044

      Manilov 13 часов назад

      Так он в Фейеноорде в глубокой жо...(кхм, пардон) в глубоком запасе сидел. Те перекрестились, когда он свалил.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru