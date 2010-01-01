Смолов: «Сожалею, что из «Фейеноорда» вернулся в «Динамо». Если бы остался, карьера сложилась бы иначе»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, о каком решении жалеет. Оно связано с футбольной карьерой.

«Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе», – сказал игрок.