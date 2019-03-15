Смолов: «Россия в трех словах? Могучая, душевная, спящая»

И смешной,и трогательный...Но зататуированный! Эх,не в те он женские руки попал в своё время-в гламурятские.Нормальная баба могла из него вылепить большого футболиста и чистого кожными покровами,незаурядного русского мужика!
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов ответил на 50 вопросов от клубной пресс-службы.
– Лучшая книга в истории?
– Как тут оценивать, если я не прочитал и одной сотой? Книг же очень много! Из того, что я прочитал, пожалуй, Айн Рэнд – «Источник». Книга, которая на меня повлияла.
– Лучший фильм в истории?
– Вообще, я люблю психологические триллеры. Но такие фильмы редко дают пищу для размышлений. Помню, в раннем детстве посмотрел «Однажды в Америке». Этот фильм наложил большой отпечаток, заставил задуматься об отношении к дружбе.
– Москва в трех словах?
– Энергетика, возможности, плохая погода (не хватает солнца).
– Россия в трех словах?
– Могучая, душевная, спящая.
– Три качества, которые ты бы в себе изменил?
– Хотел бы быть менее эмоциональным – сейчас работаю над этим. Второе – больше терпения. И побороть лень.
– Человек, который сильнее всего впечатлил тебя при встрече?
– Сулейман Керимов. Меня поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.
– Что изменится в мире в ближайшие 50 лет?
– Вряд ли станет лучше. Думаю, к сожалению, будет еще больше межнациональных конфликтов на религиозной почве.
Полное интервью доступно на официальном сайте московского клуба.
- Смолов перешел в «Локомотив» в августе 2018 года из «Краснодара» за 9 миллионов евро.
- В 18 матчах всех турниров забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.