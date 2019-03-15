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    Смолов: «Россия в трех словах? Могучая, душевная, спящая»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов ответил на 50 вопросов от клубной пресс-службы.

    – Лучшая книга в истории?

    – Как тут оценивать, если я не прочитал и одной сотой? Книг же очень много! Из того, что я прочитал, пожалуй, Айн Рэнд – «Источник». Книга, которая на меня повлияла.

    – Лучший фильм в истории?

    – Вообще, я люблю психологические триллеры. Но такие фильмы редко дают пищу для размышлений. Помню, в раннем детстве посмотрел «Однажды в Америке». Этот фильм наложил большой отпечаток, заставил задуматься об отношении к дружбе.

    – Москва в трех словах?

    – Энергетика, возможности, плохая погода (не хватает солнца).

    – Россия в трех словах?

    – Могучая, душевная, спящая.

    Три качества, которые ты бы в себе изменил?

    – Хотел бы быть менее эмоциональным – сейчас работаю над этим. Второе – больше терпения. И побороть лень.

    – Человек, который сильнее всего впечатлил тебя при встрече?

    – Сулейман Керимов. Меня поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.

    – Что изменится в мире в ближайшие 50 лет?

    – Вряд ли станет лучше. Думаю, к сожалению, будет еще больше межнациональных конфликтов на религиозной почве.

    Полное интервью доступно на официальном сайте московского клуба.

    • Смолов перешел в «Локомотив» в августе 2018 года из «Краснодара» за 9 миллионов евро.
    • В 18 матчах всех турниров забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    15.03.2019 21:35
    Комментарии27
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 13 часов назад

      И смешной,и трогательный...Но зататуированный! Эх,не в те он женские руки попал в своё время-в гламурятские.Нормальная баба могла из него вылепить большого футболиста и чистого кожными покровами,незаурядного русского мужика!

      1
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      Рейтинг: +65

      сейду 15 часов назад

      Батенька, да вы юдофил

      0
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      Рейтинг: +4623

      mihail200606 18 часов назад

      Мудрец...

      0
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      Рейтинг: -10

      vasiliyafanasev 19 часов назад


      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно--- http://tok.pw/menblog

      -2
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      Рейтинг: +11575

      portero 19 часов назад

      Футболисты у нас душевные, с ними можно побухать, могучие могут морду набить, и спящие на футбольном поле

      7
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 23:10

      Спящий - это Смолов, что с 3 метров в ворота не попадает.

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 22:38

      А где тут футбол???

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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > Татарин за ЦСКА 13 часов назад

      В полной версии интервью.Местами и временами.

      1
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Агасфер 4 часа назад

      Ну и скинули бы ту часть,где он про футбол говорит

      0
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      Рейтинг: +918

      exreporter 15 марта, 22:22

      Вот же подобострастие к Керимову ) Билл Гейтс прямо ) Академик Королев.
      Добился высот. Знаем мы эти добивания и высоты.

      7
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      Рейтинг: +11575

      portero > exreporter 19 часов назад

      Хорошо оплачивал Смолову, вот он по привычке

      6
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      Рейтинг: +2449

      Путник 13 15 марта, 21:55

      Всё адекватно ..никакой любви к вождям ..и книги с фильмами правильные..

      4
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > Путник 13 13 часов назад

      Ты тоже читал этот шедевр? Я,убогий,даже не слышал про такого,на примитивных стандартных шекспирах да лермонтовых застыл в своём развитии.Да и вообще он правильный :НАдо любить не вождей,а олигархов.Вождей-то уберут,а потом проклянут( а то и при жизни),а с олигархами как-то поспокойнее,да стабильнее и сытнее.

      1
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 21:43

      книга / Источник./ это точно про деньги?

      4
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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > Полная Канистра 23 часа назад

      Канистр, да ты гонишь )))

      0
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 9 часов назад

      а ти шо здеся дуй на вибори

      0
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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > Полная Канистра 8 часов назад

      Канистр да ты по ходу на украинском языке говоришь !)------Канистр да ты по ходу хохол ! ) ......Никуя себе ....Вот тута у меня думки пошли---Украинец под ником "Полная Канистра" хает Украину и украинцев ....Чо за фигня ? ......Щас понял...Это украинец который предал своих предков, предал свои корни, и сейчас (после Крыма) старается изо все сил изобразить из себя исконно посконного русича...Твою Бога душу маму ! ....Предателей никто не любит, ни в Украине, ни в России. Запомни это это предатель- перевёртыш Канистр !

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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 8 часов назад

      ааааа промах не в яблочко я сибиряк понятно не хватало чтобы я в Укроине уродился а хохлов нормальных я уважаю и работал с ними здесь у нас в России не плохие парни попались учили меня по украински говорить так для интереса это как в школе английский учат так что известно кто предатель так это ты в своей помойке. Лягай бандера ку ку

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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > Полная Канистра 7 часов назад

      не хватало чтобы я в Укроине уродился ================То есть ты с....ука , уроженцев Украины за людей не считаешь ? То есть для для тебя десятки миллионов людей ,родившихся в Украине это кто ? И сорок пять миллионов людей , которые сейчас живут в Украине для тебя это кто ? --------Ты по ходу их за людей не считаешь.Для тебя это песок под твоими ногами....Вот так и в нацистской Германии считали...По ходу нацизм не умер.Выросли последователи.В частности в лице Канистра.(((

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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 7 часов назад

      нацисты уже вы выкормленыши своей хунты своих нормальных людей уже давите и уничтожаете и бегут от вас как от чумы. Я за нормальную дружную Украину кто с головой дружит.Так что не пой мне тут демагог. ЗАПОМНИ КРЫМ БЫЛ И БУДЕТ НАШ. петюне привет

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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > Полная Канистра 7 часов назад

      Пилять ...Канистр тута всех уроженцев и нынешних жителей Украины в грязь смешал, нелюдями назвал...И вдобавок обозвал всех нацистами, какую хунту приплел.....Еще и не в тему про Крым вякает.....Канистр, ты извиняй канеш. Но тебе к врачу надоть. К этому...психо...то ли терапевт, то ли лог.....Ну вопщем психиатру.

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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 7 часов назад

      ты пробка тупая читать не умеешь и мозги как у амёбы а хунта это ваша руководство с хряком который вечно пьяный ПОНЯЛ. И ОТВАЛИ ОТ МЕНЯ ШЛЯХАЙ ДАЛЬШЕ

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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > Полная Канистра 6 часов назад

      Канистр а ведь вначале разговор об Украине был....А патам ты занервничал, истерику закатил...Вспомнил чо там тебя телевизор научил)) ...Начал всякую херню кидать---- типа "хунта" , " фошисты в Украине" , " каратели" .))) А ты в курсе , что еще в 2015 году сверху из Кремля спустили вниз для СМИ указание ---------- больше таких слов не должно быть....А ты долбаный Канистр не догнал )))....И продолжаешь своими долбаными комментами усиливать вражду между двумя славянскими народами.

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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 6 часов назад

      я не СМИ а частное лицо понял долбёжник у нас свобода слова у вас за это СБУ схавает и закопает. ВОТ ОНО ЧЁ КАК БЫВАЕТ МИХАЛЫЧ.

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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч > Полная Канистра 5 часов назад

      Канеш ты не СМИ .Кто ж против.Но почему ты как дабл..й.е.п продолжаешь херню которую начали СМИ в 2014 ???

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