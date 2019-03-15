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    Гвардиола: «Рад, что «Сити» участвовал в жеребьевке 1/4 финала. Быть в числе восьми сильнейших команд ЛЧ – большое удовольствие»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

    На этой стадии «Сити» встретится с «Тоттенхэмом».

    «Я очень рад, что моя команда участвовала в жеребьевке 1/4 финала. Лучший наш результат в этом турнире – это полуфинал. Сравните наши успехи с достижениями «Реала», «Барселоны» или «Баварии» и поймете, как сильно мы уступаем в опыте.

    Мы отлично знаем друг друга [с «Тоттенхэмом»]. Шансы 50 на 50. Постараемся привести команду в оптимальное состояние после паузы на матчи сборных. Быть в числе восьми сильнейших команд Лиги чемпионов – большое удовольствие. У нас две невероятные команды, футболисты и стадионы. Нас ждут два восхитительных матча.

    Главный приоритет «Манчестер Сити» – не концентрация на матчах с «Тоттенхэмом», а забота о том, чтобы все игроки были свежими после матчей за национальные сборные. Мы знаем, насколько хорош «Тоттенхэм» в атаке с Кейном и Соном, и как он может исполнять «стандарты» благодаря Эриксену, но это Лига чемпионов», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда «горожане» уступили «Реалу» (0:0, 0:1).
    • В качестве тренера Гвардиола дважды выиграл ЛЧ с «Барселоной» (в 2009-м и 2011 году).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    15.03.2019 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +432

      SarJr 15 марта, 18:33

      Какой стесняшка. Сказал бы сразу -- в четвёрку лучших и играть в полуфинале. Тотт они должны крушить спокойно

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