Гвардиола: «Рад, что «Сити» участвовал в жеребьевке 1/4 финала. Быть в числе восьми сильнейших команд ЛЧ – большое удовольствие»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

На этой стадии «Сити» встретится с «Тоттенхэмом».

«Я очень рад, что моя команда участвовала в жеребьевке 1/4 финала. Лучший наш результат в этом турнире – это полуфинал. Сравните наши успехи с достижениями «Реала», «Барселоны» или «Баварии» и поймете, как сильно мы уступаем в опыте.

Мы отлично знаем друг друга [с «Тоттенхэмом»]. Шансы 50 на 50. Постараемся привести команду в оптимальное состояние после паузы на матчи сборных. Быть в числе восьми сильнейших команд Лиги чемпионов – большое удовольствие. У нас две невероятные команды, футболисты и стадионы. Нас ждут два восхитительных матча.

Главный приоритет «Манчестер Сити» – не концентрация на матчах с «Тоттенхэмом», а забота о том, чтобы все игроки были свежими после матчей за национальные сборные. Мы знаем, насколько хорош «Тоттенхэм» в атаке с Кейном и Соном, и как он может исполнять «стандарты» благодаря Эриксену, но это Лига чемпионов», – сказал Гвардиола.