Зидан включил Иско в состав на игру с «Сельтой»

«Реал» огласил состав на матч 28-го тура Примеры с «Сельтой».
Это будет первая игра мадридцев после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан.
Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема.
- Встреча «Реал» – «Сельта» состоится в субботу, 16 марта, и начнется в 18:15 по московскому времени.