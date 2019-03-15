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    Зидан включил Иско в состав на игру с «Сельтой»

    «Реал» огласил состав на матч 28-го тура Примеры с «Сельтой».

    Это будет первая игра мадридцев после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

    Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан.

    Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.

    Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема.

    • Встреча «Реал» – «Сельта» состоится в субботу, 16 марта, и начнется в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    15.03.2019 16:37
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