Зидан включил Иско в состав на игру с «Сельтой»

«Реал» огласил состав на матч 28-го тура Примеры с «Сельтой».

Это будет первая игра мадридцев после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан.

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема.