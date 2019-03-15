ЦСКА оправился на игру с «Уралом» в составе 18 футболистов

Что то страшновато мне за ЦСКА, как бы Д.Парфёнов не подсунул им каку-бяку.
ЦСКА в пятницу вылетел на игру 20-го тура РПЛ с «Уралом».
Тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко взял на матч в Екатеринбург 18 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.
Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
- Встреча «Урал» – ЦСКА состоится в субботу, 16 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, екатеринбуржцы идут на 11-й строчке.