ЦСКА оправился на игру с «Уралом» в составе 18 футболистов

ЦСКА в пятницу вылетел на игру 20-го тура РПЛ с «Уралом».

Тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко взял на матч в Екатеринбург 18 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.