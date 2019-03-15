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    ЦСКА оправился на игру с «Уралом» в составе 18 футболистов

    ЦСКА в пятницу вылетел на игру 20-го тура РПЛ с «Уралом».

    Тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко взял на матч в Екатеринбург 18 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

    Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

    • Встреча «Урал» – ЦСКА состоится в субботу, 16 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, екатеринбуржцы идут на 11-й строчке.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    15.03.2019 16:26
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