Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду победил в голосовании на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала с «Атлетико» (3:0) португалец забил три гола, благодаря чему туринцы вышли в четвертьфинал.

В борьбе за звание футболиста недели Роналду опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане и хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане.