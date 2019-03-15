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    Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду победил в голосовании на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    В ответном матче 1/8 финала с «Атлетико» (3:0) португалец забил три гола, благодаря чему туринцы вышли в четвертьфинал.

    В борьбе за звание футболиста недели Роналду опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане и хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане.

    • В текущей Лиге чемпионов Роналду провел семь игр и отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    15.03.2019 15:34
    Комментарии15
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      Рейтинг: +840

      Bozigit 15 марта, 20:28

      Достоин

      0
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      Рейтинг: +585

      Dizayner 15 марта, 16:46

      я например за мане проголосовал)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 16:38

      Вообще справедливо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 16:31

      Кто-то удивился???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 15 марта, 15:57

      Согласен,,,,сильно помог Ювентусу,,,,

      7
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      ...
      Рейтинг: +432

      SarJr > slavutiq70 15 марта, 18:28

      Не просто помог, а вывел в следующий раунд. Сложно представить было бы как они без роналду отыгрывались. Там вся игра шла под него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      SarJr 15 марта, 15:50

      Заслуженно

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 15:48

      Скучно...Даже в этом матче лучшим был этот буйный долговязый итальяшка...как его бишь там! Но привычно выберут или "покорителя пробирок",или "карлу-чародея".Не хотят никого другого поощрять.и расширять горизонты познания.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Агасфер 15 марта, 16:32

      Какую-то куйню написал

      8
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    • ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo 15 марта, 15:42

      тут за женский футбол что ли ???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      levon_man 15 марта, 15:39

      Не согласен Роналду забил три мяча. Мане сделал 2+1, а Месси 2+2. И оба гола Месси красавцы. Думаю должно было быть так Месси, Мане, Роналду

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 > levon_man 15 марта, 15:58

      Ювентус отыгрался с 0-2,,,

      8
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      Рейтинг: +466

      levon_man > slavutiq70 15 марта, 16:03

      Ливер победил на чужом поле. Барса забила 6 Я еще Сане забыл с его 3-мя асистами.

      -3
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      Рейтинг: +90

      DSmoto > levon_man 15 марта, 16:11

      бессмысленно сверхстабильный мужской Атлетико с лягушачьим футболом сравнивать

      5
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > levon_man 15 марта, 16:32

      Сравнил куй с пальцем

      2
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