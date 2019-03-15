Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Нападающий «Уфы» Вомбергар: «Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ и получить вызов в сборную Словении»

    Аргентинский новичок «Уфы» Андрес Вомбергар поделился целями в новой команде.

    24-летний нападающий перешел в «Уфу» в феврале этого года из словенской «Олимпии».

    «Я знаю, что у команды не самый лучший сезон, поэтому я приехал помочь. У нас хорошие игроки, хороший тренерский штаб. Я перешел сюда для того, чтобы забивать и помочь команде подняться выше.

    В целом, мне хотелось бы стать лучшим бомбардиром чемпионата и получить вызов в национальную сборную Словении, а также сыграть за нее в официальном матче», – заявил футболист.

    • В составе «Уфы» у Андреса два матча в чемпионате России.
    • Вомбергар помимо аргентинского имеет и паспорт гражданина Словении.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2019 11:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 17:50

      В ФНЛе станешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Киркинитидец 15 марта, 16:48

      трепешите.! колбасюки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 15:28

      Попробуй Андрес. И клуб спасешь от вылета и в сборную попадешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Ubuntu 15 марта, 11:49

      Судя по тому как играет Уфа у парня есть в е шансы стать лучшим бомбардиром ФНЛ в следующем сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy 15 марта, 11:38

      Мечтай, как и Зе Луиш из Спартака, который перед переходом из Браги грозился забивать по 20 мячей, а все время не может и 10 забить за сезон

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru