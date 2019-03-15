Нападающий «Уфы» Вомбергар: «Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ и получить вызов в сборную Словении»

Аргентинский новичок «Уфы» Андрес Вомбергар поделился целями в новой команде.

24-летний нападающий перешел в «Уфу» в феврале этого года из словенской «Олимпии».

«Я знаю, что у команды не самый лучший сезон, поэтому я приехал помочь. У нас хорошие игроки, хороший тренерский штаб. Я перешел сюда для того, чтобы забивать и помочь команде подняться выше.

В целом, мне хотелось бы стать лучшим бомбардиром чемпионата и получить вызов в национальную сборную Словении, а также сыграть за нее в официальном матче», – заявил футболист.